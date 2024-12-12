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12 декабря 2024 года 10:11
ЖКХ обяжут инвестпрограммами
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Сергей Мальгавко/ТАСС
12 декабря. FINMARKET.RU - Законопроект, предусматривающий введение с 1 марта прямой обязанности организаций в сфере водоснабжения и водоотведения утверждать инвестиционные программы, в среду поддержан Госдумой в первом чтении, пишет "Коммерсантъ". Сейчас такая обязанность отсутствует, в результате чего доля организаций, у которых они есть, крайне низка. Ко второму чтению проекта его новые требования планируется распространить и на сферу теплоснабжения. Депутаты склонялись к тому, что придется ввести и меры ответственности как РСО, так и регионов за их неисполнение. Поправки должны поспособствовать снижению износа коммунальной инфраструктуры. В правительстве ранее также предлагали различные механизмы стимулирования инвестиций в модернизацию ЖКХ на фоне сильной недофинансированности отрасли.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ЖКХ, инвестпрограммы
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