ЖКХ обяжут инвестпрограммами

12 декабря. FINMARKET.RU - Законопроект, предусматривающий введение с 1 марта прямой обязанности организаций в сфере водоснабжения и водоотведения утверждать инвестиционные программы, в среду поддержан Госдумой в первом чтении, пишет "Коммерсантъ".

Сейчас такая обязанность отсутствует, в результате чего доля организаций, у которых они есть, крайне низка. Ко второму чтению проекта его новые требования планируется распространить и на сферу теплоснабжения.

Депутаты склонялись к тому, что придется ввести и меры ответственности как РСО, так и регионов за их неисполнение. Поправки должны поспособствовать снижению износа коммунальной инфраструктуры. В правительстве ранее также предлагали различные механизмы стимулирования инвестиций в модернизациюна фоне сильной недофинансированности отрасли.