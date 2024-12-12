Девелоперы продают купленные под застройку участки

12 декабря. FINMARKET.RU - Российскиеначали продавать земельные, приобретенные под строительство. Девелоперские компании начали продавать свои активы во многих регионах России из-за непростой ситуации в строительной отрасли. Об этом "Известиям" рассказали несколько участников рынка, которые сообщили, что продажи ведут такие крупные игроки, как группа "Самолет", ПИК, Sminex и другие.

Как отмечают эксперты, тенденция к продаже застройщиками земельных участков есть во всех регионах страны. Однако сами застройщики попытки избавиться от купленной ранее земли отрицают.

Так, в пресс-службе группы "Самолет" тенденцию продажи земельных участков из-за экономической нестабильности не подтвердили. По оценке девелопера, на рынке происходит стандартный объем сделок. При этом там отметили, что сама компания реализует программу оптимизации земельного банка.

"Логично, что сейчас девелоперы хотят реализовать земельные участки, освоение которых возможно только в долгосрочном периоде - это возможность повысить возвратность капитала сейчас, когда ликвидность очень важна при жесткой денежно-кредитной политике. Поскольку у "Самолета" самый большой земельный банк в отрасли, рассчитанный на десятки лет, мы сейчас работаем над сделками по продаже участков девелоперам, которые смогут предложить другой продукт в соседней с нами локации", - пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что такой подход позволяет разнообразить продукт, не создавая высокой конкуренции.

Как считают в "Самолете", программа оптимизации земельного банка позволит повысить общую доходность портфеля. При этом в компании считают, что сделки на земельном рынке не должны сказаться на объемах строительства в 2025 году, так как покупают участки те, кто готов на них строить.

Вице-президент по финансово-юридическим вопросам Sminex Елена Кульбикова заявила "Известиям": "Я бы не объединяла продажи некоторыми девелоперами своих активов в единую тенденцию". По ее словам, это не носит массового характера, кроме того, для этого могут быть разные причины.

Как пояснила Кульбикова, Sminex открыт к предложениям для продажи лишь непрофильных для компании проектов, например, логистических центров.

Гендиректор проектов в сфере недвижимости URBAN Ольга Хасанова заявила "Известиям", что в сложившейся экономической ситуации выставление на продажу девелоперами своих активов вполне закономерно, но тренд нельзя назвать абсолютным. "Пока одни участники рынка избавляются от площадок, другие их активно скупают", - заметила эксперт, добавив, что можно говорить о перераспределении земельного фонда.