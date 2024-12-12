12 декабря. FINMARKET.RU - Следуя общему тренду охлаждения потребительского кредитования, российские банки сократили выдачу кредитов гражданам-нерезидентам, пишет "Коммерсантъ". Если за последние два года в среднем выдавалось более 120 тыс. таких кредитов, то по итогам октября - 94 тыс. При этом условия кредитования для нерезидентов жестче, чем для граждан

Необеспеченныенерезидентам никто не выдает, подчеркивает собеседник газеты на банковском рынке: залог является для банка гарантией от невыплаты долга. Существует риск, что при дефолте кредитор не сможет найти должника и урегулировать с ним вопрос как до суда, так и после вынесения решения, признают в НАПКА. Российскому банку придется нести затраты по обращению в компетентные органы иностранного государства для исполнения решения российского суда на территории иностранного государства, отмечает юрист White Stone Виктор Машинский. Впрочем, в портфелях профессиональных коллекторских организаций долгов нерезидентов менее 0,1%.