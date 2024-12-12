Кредитные каникулы для МСП отложили минимум на полгода

12 декабря. FINMARKET.RU -для малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых могут появиться в России не ранее середины 2025 г. Об этом заявили "Известиям" в пресс-службе ЦБ.

Этот механизм анонсировал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. Он предложил предоставить некрупному бизнесу право раз в 5 лет оформлять кредитные каникулы на срок до 6 месяцев без ухудшения кредитной истории. По словам главы государства, необходимо создать условия, чтобы компании развивались динамично.

Позже на сайте Кремля опубликовали поручение со сроком исполнения 1 июня 2024 года. Его внесли в Госдуму лишь 30 июля, и до сих пор он не прошел первое чтение. При этом после принятия документ вступит в силу только через 180 дней, подчеркнули в ЦБ.

Максимальный размер займа, по которому планируется предоставлять льготный период, для микропредприятий составит 60 млн рублей, для малых предприятий - 400 млн, для средних - 1 млрд, а для самозанятых - 10 млн, добавили в ЦБ. При этом льготный период хотят выдавать просто по заявлению заемщика, к нему не будут предъявлять специальных требований, например по снижению объемов выручки.

Предполагается, что во время льготного периода проценты будут начисляться по ставке, которая предусмотрена договором. Однако если ключевая изменится более чем на 50% от значения в документе, то начислять проценты будут в размере ключевой + 1 п.п., объяснили в ЦБ. По окончании кредитных каникул проценты будут начисляться по предусмотренной договором ставке.

Кредитные каникулы для малого бизнеса появятся не ранее середины 2025 г., так как процесс введения такого механизма занимает длительное время. Его нужно тщательно проработать - учесть интересы должника и кредитора, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По словам специалиста, отдельно нужно уделить внимание каникулам для самозанятых. Ведь, по сути, это гражданин, который может обратиться за отсрочкой, в частности по потребительскому кредиту или кредитной карте, именно как физлицо. А потом - еще и как самозанятый.

"Перенос такого льготного периода дляи самозанятых на вторую половину года неслучаен. Именно в конце 2025-го мы можем увидеть совмещение кризисных процессов в российской экономике в сочетании с проблемами в глобальной. Заемщикам будет сложно обслуживать кредиты по высоким процентным ставкам, а расширение выпуска и выручки будет крайне затруднительным", - уверен независимый эксперт Андрей Бархота.

Как считает Мильчакова, кредитные каникулы имеют определенные риски как для заемщиков, так и для кредиторов. В частности, финансовая организация будет избирательна в предоставлении денежных средств компании, которая воспользовалась механизмом. А банкам, по словам Бархоты, в такой ситуации придется повысить эффективность управления своими активами и пассивами.