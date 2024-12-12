Субъекты РФ смогут принимать градостроительные проекты без общественных слушаний

12 декабря. FINMARKET.RU - В следующем году истекает срок действия закона, который позволял регионам в 2022-2024 гг. самостоятельно принимать решение о необходимости проведения общественных слушаний при реализации градостроительных проектов. Комитет Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям вчера одобрил к принятию во втором чтении поправки к законопроекту "О внесении изменений в отдельные законодательные акты", который эти нормы делает бессрочными. Об этом "Ведомостям" рассказал источник в Госдуме.

Согласно тексту поправок в Градостроительный кодекс (ГК), субъектысмогут по своему усмотрению устанавливать случаи, при которых при подготовке проектов генпланов, а также при внесении изменений в них общественныене потребуются. Такое же право предлагается распространить на проекты планировки территорий и проекты их межевания, которые принимают муниципалитеты. Кроме того, у субъектов может появиться право не проводить публичные слушания при подготовке проектов правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и проектов, предусматривающих внесение изменений в них.

Возможность временного моратория на проведение слушаний была предусмотрена федеральным законодательством в 2022 г. как временная мера для поддержки строительной отрасли из-за международных санкций.