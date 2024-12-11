Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%

Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 1,43% после повышения на 0,75% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 8,88% после 8,54% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался выше прогнозов аналитиков

11 декабря. FINMARKET.RU -в России в ноябре 2024 года составила 1,43% после 0,75% в октябре, 0,48% в сентябре, 0,20% в августе, 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в среду

Инфляция в ноябре оказалась выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,35%.

За январь-ноябрь 2024 года цены выросли на 8,09% (в ноябре 2023 года инфляция составила 1,11%, а за январь-ноябрь 2023 года - 6,64%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября после 8,63% на конец сентября, 9,05% на конец августа, 9,13% на конец июля после 8,59% на конец июня, 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в ноябре 2024 года составил 101,10% (в октябре 2024 года - 100,81%). В годовом выражении базовый индекс цен в ноябре вырос до 108,28% со 108,18% в октябре.

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 2,33% (в годовом сравнении - подорожали на 9,85%). В том числе плодоовощная продукция выросла в цене в ноябре на 10,35% (в годовом выражении - выросла на 18,73%).

Непродовольственные товары в ноябре подорожали на 0,51% (в годовом сравнении - выросли в цене на 5,71%).

Услуги в ноябре выросли в цене в среднем на 1,31% (в годовом выражении - подорожали на 11,41%).

В ноябре значительно увеличились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы - на 42,6%, помидоры - на 22,8%, лук - на 19,0%, картофель - на 17,6%, капусту - на 16,1%.

Среди прочих продовольственных товаров в ноябре значительно выросли цены на икру лососевых рыб - на 5,4%, сельдь соленую - на 4,3%, рыбу, сметану - на 3,5%, сливки питьевые, сыры - на 3,4%, мясо индейки - на 3,3%, шоколад - на 3,2%, молоко питьевое - на 3,0%.

Цены на дизельное топливо в ноябре выросли на 2,2%, автомобильный бензин - на 1,1%.

В ноябре среди телекоммуникационных услуг значительно выросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 15,5%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие года, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре)", - говорилось в заявлении ЦБ от 25 октября.

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%, на 2025 год до 4,5-5,0% с 4,0-4,5%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, на 2025 год равен 4,5%. Формально правительство свой прогноз уже не может пересмотреть, так как этот прогноз заложен в проектировки бюджета на следующий год. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2024 году составляет 9,1% (вырос с 8,1% на начало ноября). Консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 6,3% (с 5,6% по опросу в начале ноября).

Большинство аналитиков полагает (опрос "Интерфакса" от начала декабря), что ЦБ20 декабря повысит ставку с 21% до 23%, некоторые даже допустили повышение до 25%.