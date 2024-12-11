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11 декабря 2024 года 09:43
НСПК думает о создании резервной платежной инфраструктуры за пределами Москвы
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ТАСС
11 декабря. FINMARKET.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) обдумывает создание "на большом расстоянии от Москвы" резервного офиса, который полностью продублирует инфраструктуру платежной системы, начиная от ЦОДов и железа и заканчивая людьми, бэк-офисом, IT-специалистами и проч. Об этом рассказал заместитель гендиректора НСПК Сергей Путятинский на конференции "Ведомостей" по финтеху. Это необходимо с точки зрения безопасности и надежности, чтобы платежная система страны могла функционировать в случае каких-либо катастроф, пояснил он. Пока нет конкретного решения по данному вопросу, бюджет не рассчитан, ничего не согласовано - история прорабатывается, уточнил Путятинский в разговоре с "Ведомостями". Но такой шаг вписывается в общую логику развития всего финрынка, добавил он: если платежная система перестанет функционировать, то это событие странового масштаба, поэтому толерантность к рискам тут совершенно иная. Эксперты отмечают, что создание резервной инфраструктуры платежной системы НСПК за пределами Москвы - это важный шаг, продиктованный соображениями надежности и устойчивости. Собеседник "Ведомостей" в операторе ЦОДов подтверждает, что все критические системы, а у НСПК она именно такая, должны быть многократно резервированы, так как ею пользуется огромное количество людей и организаций и остановка будет означать коллапс всех расчетов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, НСПК, инфраструктура, резерв, создание
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