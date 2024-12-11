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11 декабря 2024 года 09:47
Банки индексируют затраты на информационную безопасность
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Гавриил Григоров/ТАСС
11 декабря. FINMARKET.RU - В 2025 году затраты банков на обеспечение информационной безопасности (ИБ) вырастут лишь на величину инфляции, пишет "Коммерсант" со ссылкой на оценку системного интегратора "Информзащита". По словам экспертов, это связано со значительным продвижением крупных банков в импортозамещении, в частности по замене наиболее дорогостоящих решений. Вместе с тем им придется дополнительно потратиться на инфраструктуру для цифрового рубля: обеспечить возможность проводить операции с новым видом российской валюты они будут должны уже к середине следующего года. К середине уходящего года крупные банки увеличили долю импортозамещенного оборудования в среднем до 75%, средние банки — до 55%, в небольших банках доля импортозамещения составила в среднем 40%. Согласно информации на сайте ЦБ, к середине 2025 года крупнейшие банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с новым видом российской валюты. По требованиям регулятора для подключения к платформе цифрового рубля в банке необходимо построить отдельную защищенную инфраструктуру, пояснил глава комитета по информбезопасности Ассоциации российских банков Андрей Федорец. У других кредитных организаций остается в запасе еще один-два года.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, банки, безопасность, расходы
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