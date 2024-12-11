В каких сферах легче трудоустроиться пенсионерам

11 декабря. FINMARKET.RU - В 2024 году доля российских компаний, которые готовы трудоустраивать к себе пенсионеров, увеличилась до 44% с 40% в 2023 году. Еще треть компаний готова рассматривать пенсионеров на вакансии в отдельных случаях. Об этом "Российской газете" рассказала доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова. По ее словам, возрастные кандидаты востребованы в тех областях, где скорость усвоения новых знаний не так важна, как скорость их устаревания. Например, говорит она, сейчас требуются специалисты с высоким уровнем компетенции в инженерной области. Таких работников с качественным образованием, полученным еще в советское время, привлекают российские заводы.

Также растет спрос на возрастных кандидатов на позициях квалифицированных рабочих, которых катастрофически не хватает. Пенсионеров сегодня рассматривают в качестве кандидатов на вакансии продавцов, кассиров, кладовщиков, бухгалтеров, уборщиков, преподавателей, охранников или сторожей, упаковщиков. Кроме того, сегодняпополняют ряды курьеров: их уже 20% среди всех занятых курьерской доставкой.

"Но все же для работодателей наем пенсионеров на низкоквалифицированные позиции, скорее, вынужденная мера. Во-первых, в России уменьшается количество мигрантов - неквалифицированных работников. Во-вторых, молодежь неохотно соглашается на такие вакансии, ведь зарплаты низкие, условия труда оставляют желать лучшего, а перспективы карьерного роста весьма неопределенны", - пояснила эксперт. Наконец, говорит Каштанова, много вакансий предлагается пенсионерам на транспорте и в логистике. А профессия водителя-экспедитора стала лидером среди вакансий для пенсионеров, отмечают аналитики "Авито Работы".

По данным Росстата, в среднем в России сегодня работает каждый шестой человек, вышедший из трудоспособного возраста, а всего на 1 января 2024 года в Соцфонде зарегистрировано 7,87 млн работающих пенсионеров.