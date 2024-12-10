Большого снижения авторынка в 2025 г. не произойдет

10 декабря. FINMARKET.RU - Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 г. снизятся на 10% к предыдущему году до 1,43 млн шт. Такое развитие событий предусматривает базовый (основной) сценарий, представленный аналитическим агентством "Автостат" на конференции 9 декабря, пишут "Ведомости".

Негативный сценарий предполагает снижение рынка на 20% год к году до 1,27 млн машин. В оптимистичном – продажи останутся на уровне текущего года и составят около 1,59 млн единиц. Для сравнения: итог 2024 г. в полтора раза превысит показатель 2023 г.

"Пока общее ожидание, что рынок пойдет вниз, если ничего не изменится. Но измениться может, и очень многое. Поэтому рынок может как вырасти, так и уйти в отрицательную зону, но очень глубоко он не провалится", – сказал на конференции гендиректор "Автостата" Сергей Целиков.

По его словам, позитивно на продажах скажется вливание денег в экономику через военно-промышленный комплекс, которое дает мультипликативный эффект на другие отрасли. В результате, отметил он, больше людей в будущем году смогут позволить себе покупку нового авто. Учитывая крупные запасы в стоках у дилеров и дистрибуторов, покупать машину сейчас "в целом выгодно", считает Целиков.

Среди негативных факторов агентство отмечает высокую инфляцию в стране, повышение утильсбора и увеличение кредитных ставок банками вслед за ставкой ЦБ. Также на рынок продолжит давить снижение доступности автокредитов для некоторых заемщиков и отсутствие официальных поставок в Россию автомобилей глобальных брендов.

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2025 г. в базовом сценарии "Автостата" вырастут на 5% с ожидаемых по итогам 2024 г. 112 000 единиц до 118 000 шт. В негативном варианте рынок снизится на 5% до 106 000 единиц техники, в оптимистичном – вырастет на 14% до 128 000 авто. Помогут этому сегменту расти общее развитие логистики в стране, восстановление отечественного производства и меры господдержки, следует из презентации аналитического агентства. Перечень негативных факторов для рынка LCV в целом будет таким же, как и для легковых машин.

По прогнозам аналитика "Эйлер аналитические технологии" Владимира Беспалова, продажи новых легковых машин в 2025 г. снизятся до 1,4–1,5 млн единиц против ожидаемых 1,55–1,57 млн по итогам 2024 г. Среди причин сокращения рынка аналитик называет высокие кредитные ставки, обесценение рубля и частичное удовлетворение отложенного спроса в этом году.

Консалтинговая компания "Технологии доверия" ("ТеДо"; бывшая PwC в России) не менялана 2024 г., представленный в мае. Он предусматривает продажи на уровне 1,35 млн легковых машин в базовом сценарии и 1,52 млн – в оптимистичном, говорит представитель компании.