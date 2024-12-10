Крупный бизнес пригрозил уходом из легальных автомобильных грузоперевозок

10 декабря. FINMARKET.RU - Примерно 30% грузовых автоперевозчиков заявили о рисках банкротства уже в следующем году. Многие российские компании из этой сферы заканчивают 2024-й с убытками, заявили в ассоциации "АвтоГрузЭкс". Бизнес уже готовит обращение в Минтранс и Минпромторг. Причиной, как утверждают в отрасли, стал рост издержек из-за ставки ЦБ и падения спроса, который спровоцировал сокращение тарифов на 12%. Бизнес уверен: помочь в этой ситуации способно изменение законодательства — например, пересмотр ставки НДС, пишут "Известия".

"На практике рентабельность крупных автоперевозчиков составит "минус 17%", рассказал "Известиям" член ассоциации "АвтоГрузЭкс", президент "Итеко" Евгений Бабаев. Речь идет об операционном убытке, пояснил он. "Если в рейс вложено 100 рублей, а на финише компания заработала 83 рубля, то как раз можно говорить об отрицательной рентабельности в 17%", — привел он пример.

Эксперт добавил, что бизнес рассказал о сложившейся ситуации на встрече с первым замглавы Минтранса Валентином Ивановым в конце ноября. Описание общей ситуации и свои предложения крупные компании вскоре направят в Министерство транспорта, а также в Минпромторг, отметили в "АвтоГрузЭкс".

Евгений Бабаев считает, что в такое положение компании попали сразу по нескольким причинам: это и рост издержек на 11% из-за постоянно повышающейся ключевой ставки, ослабление рубля и увеличение кредитных и лизинговых платежей. К тому же ситуация развивается на фоне падения спроса на перевозки и, как следствие, снижения тарифов на 12%. В таких условиях могут работать лишь серые фирмы, которые экономят на налоговых отчислениях и страховых взносах при выдаче заработной платы.

По словам эксперта, помимо налогового законодательства, серые фирмы пренебрегают и трудовым. В частности, в борьбе за заказы занижаются транзитные сроки, выполнить которые можно только с нарушением режима труда и отдыха. Например, повально распространены так называемые экспресс-рейсы, где два водителя поочередно управляют машиной по 12 часов каждый. В итоге фура едет без остановки. Для таких схем крупный бизнес часто переводит сотрудников в статус самозанятых, отметил представитель отрасли.

"Добросовестный бизнес не может конкурировать с компаниями, которые используют подобные схемы. Предприятия будут вынуждены уменьшить свою долю рынка либо уйти в тень, — пояснил Евгений Бабаев. — Поэтому часть игроков в 2025 году готовится к этому как к единственному способу выжить".

Крупный бизнес определяет серый сегмент рынка автоперевозок в 65–70%, официальную деятельность по грузоперевозкам ведет порядка 30–35% игроков отрасли, сказано в совместном исследовании "АвтоГрузЭкс", Ассоциации добросовестных налогоплательщиков "РАДО", ПЭК, DIZI Group и Dentro.

Президент ассоциации перевозчиков "АвтоГрузЭкс" Вадим Филатов согласен с коллегами: "Рост себестоимости грузоперевозок при снижении тарифов вынуждает компании ограничивать развитие, что в перспективе приведет к уходу большинства добросовестных игроков с рынка".

Участники рынка намерены просить власти внести комплексные поправки в систему регулирования отрасли, подчеркнул Вадим Филатов. Цель изменений — исключить недобросовестную конкуренцию и вернуть всех в одинаковые условия. На практике это можно осуществить с помощью внесения в закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" поправок, которые конкретизируют, что перевозчиком может выступать лишь компания с водителем в штате и транспортным средством во владении. В отрасли считают, что требуется также снизить размер НДС до 10% для транспортно-экспедиторских услуг, что исключит экономический смысл "оптимизации" НДС фирмами-нелегалами. Кроме того, бизнес просит ускорить создание электронного реестра добросовестных перевозчиков.