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10 декабря 2024 года 08:35

На время крупных форумов гостиницам введут ценовой потолок

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Евгений Волчков/ТАСС
Евгений Волчков/ТАСС
10 декабря. FINMARKET.RU - Власти вновь обсуждают введение предельных тарифов для отелей в период крупных международных мероприятий. Минэкономики на совещании 12 декабря обсудит с участниками рынка разработанную Федеральной антимонопольной службой (ФАС) методику расчета предельных цен на гостиничные услуги во время значимых международных мероприятий. Об этом говорится в информационном письме, направленном в отраслевые организации, на которое ссылается "Коммерсантъ". В Минэкономики “Ъ” не ответили. В ФАС пояснили, что в рамках проработки методики служба учитывает все поступающие от бизнес-сообщества предложения.

При расчете цены предлагается учитывать среднюю стоимость услуг в регионе, площадь номера, а также установленный правительством специальный коэффициент. Сейчас, жалуются организаторы, цены на отели во время крупных форумов могут расти в пять—семь раз, что негативно влияет на имидж таких мероприятий. Сами отельеры традиционно выступают против регулирования цен.

400 процентов составил рост стоимости размещения в гостиницах Казани в период проведения там саммита БРИКС в октябре 2024 года.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  гостиницы,  йены

 
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