.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10 декабря 2024 года 08:35
На время крупных форумов гостиницам введут ценовой потолок
|0
Евгений Волчков/ТАСС
10 декабря. FINMARKET.RU - Власти вновь обсуждают введение предельных тарифов для отелей в период крупных международных мероприятий. Минэкономики на совещании 12 декабря обсудит с участниками рынка разработанную Федеральной антимонопольной службой (ФАС) методику расчета предельных цен на гостиничные услуги во время значимых международных мероприятий. Об этом говорится в информационном письме, направленном в отраслевые организации, на которое ссылается "Коммерсантъ". В Минэкономики “Ъ” не ответили. В ФАС пояснили, что в рамках проработки методики служба учитывает все поступающие от бизнес-сообщества предложения. При расчете цены предлагается учитывать среднюю стоимость услуг в регионе, площадь номера, а также установленный правительством специальный коэффициент. Сейчас, жалуются организаторы, цены на отели во время крупных форумов могут расти в пять—семь раз, что негативно влияет на имидж таких мероприятий. Сами отельеры традиционно выступают против регулирования цен. 400 процентов составил рост стоимости размещения в гостиницах Казани в период проведения там саммита БРИКС в октябре 2024 года.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.