На время крупных форумов гостиницам введут ценовой потолок

10 декабря. FINMARKET.RU - Власти вновь обсуждают введение предельных тарифов для отелей в период крупных международных мероприятий. Минэкономики на совещании 12 декабря обсудит с участниками рынка разработанную Федеральной антимонопольной службой (ФАС) методику расчета предельных цен на гостиничные услуги во время значимых международных мероприятий. Об этом говорится в информационном письме, направленном в отраслевые организации, на которое ссылается "Коммерсантъ". В Минэкономики “Ъ” не ответили. В ФАС пояснили, что в рамках проработки методики служба учитывает все поступающие от бизнес-сообщества предложения.

При расчете цены предлагается учитывать среднюю стоимость услуг в регионе, площадь номера, а также установленный правительством специальный коэффициент. Сейчас, жалуются организаторы, цены на отели во время крупных форумов могут расти в пять—семь раз, что негативно влияет на имидж таких мероприятий. Сами отельеры традиционно выступают против регулирования цен.

400 процентов составил рост стоимости размещения в гостиницах Казани в период проведения там саммита БРИКС в октябре 2024 года.