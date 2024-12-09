Эксперты прогнозируют повышение тарифов ДМС

9 декабря. FINMARKET.RU - В 2025 году темпы роста цен на корпоративные полисы ДМС могут оказаться максимальными за последние четыре года, показал опрос "Коммерсантом" страховых брокеров. В частности, по оценкам АСТ и "Нобилис", страховка подорожает на 15-20%. Mainsgroup ожидает повышения цен до 25% за аналогичный период.

В 2022 году стоимость корпоративных полисов ДМС выросла на 5% год к году, оценивают эксперты АСТ. За 2023 год рост составил 15-17%, а в 2024-м - 10-11%, что сопоставимо с уровнем медицинской инфляции, продолжают они. По оценкам экспертов, средняя стоимость корпоративного полиса ДМС в 2024 году составила 44-60 тыс. руб. для компаний, количество сотрудников которых исчисляется сотнями.

За девять месяцев 2024 года сборы по ДМС составили 245 млрд руб., что превышает объемы ОСАГО, следует из данных ЦБ. В 2025 году, по прогнозам рейтингового агентства НКР, сегмент покажет рост на 11%, до 410 млрд руб.

Значительный рост цен на страховки обусловлен ростом стоимости медуслуг и может привести к тому, что часть клиентов будет стремиться сократить расходы на ДМС, считают эксперты. По словам начальника департамента личного страхования страхового брокера "Нобилис" Михаила Кунина, клиенты вряд ли начнут отказываться от ДМС, а вместо этого будут приобретать усеченные полисы.