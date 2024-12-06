Новогодних скидок на автомобили не ожидается

6 декабря. FINMARKET.RU - В этом году традиционных новогодних скидок на автомобили в дилерских центрах не ожидается, рассказали "Коммерсанту" в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". Причина - осложнение экономической ситуации, которая приводит к росту цен на новые машины, считают в РОАД. Автосалоны будут стараться привлечь внимание, предлагая определенные подарки или предложения, но не в таком масштабе, как ранее, уточняют в ассоциации.

В привычном понимании новогодних скидок на рынке нет несколько лет, говорит директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. "Главная "скидка" в этом году - это неповышение цен. Все макроэкономические предпосылки говорят о том, что цены должны повышаться. В текущих реалиях сохранение цены - это лучшая "акция", - добавляет он.

По словам Иванова, импортеры уже присылают письма, в которых сообщают о повышении цен на свою продукцию, на некоторые модели суммы доходят до 150 тыс. руб. Это связано с резким ростом курса валюты и индексацией утильсбора, поясняет он. Согласно оценкам участников рынка, девальвация рубля может повысить цены на автомобили, поставляемые официально, на 1-5% до конца года.