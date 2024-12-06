На допуслуги потребуется отдельный договор

6 декабря. FINMARKET.RU - В правительстве подготовили поправки в закон "О защите прав потребителей", по которым любые дополнительные услуги могут оказываться потребителю только с его согласия и на основании заключенного договора. В основном речь идет о страховых услугах и дополнительных услугах ЖКХ, пишет "Российская газета"

"Автоматическое навязывание дополнительных товаров и услуг без явного согласия клиента, к сожалению, стало распространенной практикой, которая может приводить к нежелательным расходам и недовольству потребителей. Особенно это касается таких сфер, как покупка авиа- и ж/д билетов, где проставленные "по умолчанию" галочки могут привести к непреднамеренной покупке страховок и других услуг. А цена значительно увеличивается", - говорит депутат Госдумы (фракция "Единая Россия"), член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, новое законодательство предоставляет потребителям более прозрачные и честные условия заключения договоров, делая обязательным получение согласия на любые дополнительные услуги. "Это изменение защищает интересы каждого человека, позволяя самому решать, что именно стоит оплачивать, а также повышает доверие к компаниям, которые действуют в рамках закона. Более четкие формулировки закона исключат возможность злоупотреблений и манипуляций, а применение административных санкций будет способствовать предотвращению нарушений", - уверен Чаплин .

Новый законопроект направлен на защиту прав потребителей и запрет навязывания лишних затрат. Если поправки к закону "О защите прав потребителей" будут приняты, любыеможно будет предоставлять только с письменного согласия клиента и на основании отдельного договора.