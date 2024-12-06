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06 декабря 2024 года 08:58
Нацпроект "Экономика данных" обойдется бюджету в 1 трлн руб. на 6 лет
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Владимир Астапкович/ТАСС
6 декабря. FINMARKET.RU - Вчера на совете по стратегическому планированию у президента была представлена финальная редакция нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". В секретариате куратора - вице-премьера Дмитрия Григоренко - "Коммерсанту" подтвердили актуальность документа. Всего нацпроект обойдется бюджету в относительно "скромный" 1 трлн руб. на шесть лет, еще 420 млрд руб. вложат частные инвесторы. Сам по себе нацпроект в Белом доме видят продолжением "цифровой" политики Михаила Мишустина по организации "сервисного государства" - эта активность Белого дома доказала эффективность и в пандемию, и при адаптации экономики к новым условиям после февраля 2022 года. В составе НП - 8 федеральных проектов: ФП "Цифровые платформы" (142 млрд руб. до 2030 года) меняет сам взгляд на цифровизацию ; ФП "Цифровое госуправление" станет самым дорогим федеральным проектом в составе нацпроекта - 480 млрд руб. на 6 лет; ФП "Искусственный интеллект" (65 млрд руб. на 6 лет) станет "лабораторией" по внедрению ИИ в госуправление. ФП "Статистика и прогнозирование" (13,3 млрд руб.) предполагает расширением пула данных и сближение официальных статистических и оперативных цифр ГИС для ускорения обработки первых и повышения достоверности вторых. Основные мероприятия ФП "Отечественные решения" (64 млрд руб. до 2030 года) - это гранты РФРИТ на "индустриальное" ПО, российское оборудование 5G и т. п. "Кадровый" ФП нацпроекта (43,6 млрд руб.) посвящен программе вовлечения школьников в IT на базе АНО "Университет НТИ" (30 млрд руб.) и практическое обучение студентов в вузах на базе аккредитованных IT-компаний - без бюджетных средств. Инженерным обеспечением нацпроекта станет ФП "Доступ в интернет", предполагающий полное покрытие территории РФ спутниковым wi-fi.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ нацпроект, цифра
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