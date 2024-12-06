Нацпроект "Экономика данных" обойдется бюджету в 1 трлн руб. на 6 лет

6 декабря. FINMARKET.RU - Вчера на совете по стратегическому планированию у президента была представлена финальная редакция нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". В секретариате куратора - вице-премьера Дмитрия Григоренко - "Коммерсанту" подтвердили актуальность документа.

Всего нацпроект обойдется бюджету в относительно "скромный" 1 трлн руб. на шесть лет, еще 420 млрд руб. вложат частные инвесторы. Сам по себе нацпроект в Белом доме видят продолжением "цифровой" политики Михаила Мишустина по организации "сервисного государства" - эта активность Белого дома доказала эффективность и в пандемию, и при адаптации экономики к новым условиям после февраля 2022 года.

В составе НП - 8 федеральных проектов:

ФП "Цифровые платформы" (142 млрд руб. до 2030 года) меняет сам взгляд на цифровизацию ;

ФП "Цифровое госуправление" станет самым дорогим федеральным проектом в составе нацпроекта - 480 млрд руб. на 6 лет;

ФП "Искусственный интеллект" (65 млрд руб. на 6 лет) станет "лабораторией" по внедрению ИИ в госуправление.

ФП "Статистика и прогнозирование" (13,3 млрд руб.) предполагает расширением пула данных и сближение официальных статистических и оперативных цифр ГИС для ускорения обработки первых и повышения достоверности вторых.

Основные мероприятия ФП "Отечественные решения" (64 млрд руб. до 2030 года) - это гранты РФРИТ на "индустриальное" ПО, российское оборудование 5G и т. п.

"Кадровый" ФП нацпроекта (43,6 млрд руб.) посвящен программе вовлечения школьников в IT на базе АНО "Университет НТИ" (30 млрд руб.) и практическое обучение студентов в вузах на базе аккредитованных IT-компаний - без бюджетных средств.

Инженерным обеспечением нацпроекта станет ФП "Доступ в интернет", предполагающий полное покрытие территории РФ спутниковым wi-fi.