К чему приведет рост отпускных цен на колбасу

6 декабря. FINMARKET.RU - Торговые сети начали получать уведомления от крупных поставщиков о повышении со следующего года отпускных цен на колбасы и сосиски. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника среди ритейлеров. По их словам, подорожает продукция федеральных производителей.

Один из них уточняет, что с февраля 2025 г. на 10% увеличится стоимость продукции "Черкизово", "Атяшево" (ГК "Талина") и "Новой столицы" (бренд "Егорьевская"). Великолукский мясокомбинат, по его словам, сообщил розничным сетям об увеличении стоимости колбасы и сосисок на 7%. В течение 2024 г. в этой категории "серьезной инфляции" не было, это первое повышение стоимости продукции крупными федеральными производителями с 2023 г., утверждает собеседник.

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) ранее уже предупреждал правительство о рисках роста цен на продукцию мясопереработки на фоне намечающегося дефицита сырья. В отношении говядины в 2024 г. действуют нулевые пошлины на импорт 100 000 т, которые направляются на переработку. Несмотря на это,на говядину первого и высшего сортов достигли исторического максимума, сообщала в конце ноября "Российская газета" со ссылкой на письмо НСМ в адрес Минэка, Минсельхоза и вице-премьера Дмитрия Патрушева. "Ведомости" ранее также писали со ссылкой на данные НСМ, что с начала года по середину ноября отпускные цены на говядину в России выросли на 22% до 700 руб. за 1 кг. Это стало максимальным значением как минимум с 2021 г.

В письме в правительство ассоциация указывала, что темпы роста производства говядины в стране замедляются и 100 000 т уже недостаточно для стабилизации ситуации на рынке. НСМ в связи с этим просил кабмин продлить на 2025 г. квоту на беспошлинный ввоз говядины, мяса птицы и свинины на фоне проблем с внутренним производством.