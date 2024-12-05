.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Механизмы "фабрики" нужно донастроить, включив в них возможность смешанного финансирования - Шувалов
05 декабря 2024 года 09:47
Группа "М.видео-Эльдорадо" начала предоставлять денежные микрозаймы
|0
Артем Геодакян/ТАСС
5 декабря. FINMARKET.RU - Группа "М.видео-Эльдорадо" запустила сервис предоставления денежных займов. Компания предлагает клиентам до 100 000 руб. со сроком выплаты до 12 месяцев. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель группы. Деньги можно будет использовать как для покупок в "М.видео-Эльдорадо", так и на любые другие цели. До настоящего момента "М.видео" предоставляла лишь возможность приобретать электронику в рассрочку. Сервис и скоринг разработала собственная финтех-платформа группы "Директ кредит", уточнил представитель компании. По словам представителя "М.видео-Эльдорадо", перед выдачей займа компания будет учитывать закредитованность клиента. Представитель группы отмечает, что компания запустила услугу "в рамках развития собственного финтех-направления". Услугу будет оказывать ООО "МКК "ДК Пэй". Юрлицо состоит в реестре микрофинансовых организаций (МФО) и входит в саморегулируемую организацию (СРО) "МиР". Как предполагают эксперты, большинство микрозаймов от "М.видео-Эльдорадо" будут тратиться на покупку техники. Член генсовета "Деловой России" Екатерина Авдеева считает, что новая услуга "М.видео-Эльдорадо" - это логичное развитие pos-кредитования и тенденции создания крупными компаниями собственных экосистем, когда они начинают оказывать клиентам дополнительные услуги. Она отмечает, что такие услуги от ритейлеров удобнее и быстрее, чем в традиционном банкинге.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, М.видео, сервис, микрозаймы
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.