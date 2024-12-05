Группа "М.видео-Эльдорадо" начала предоставлять денежные микрозаймы

5 декабря. FINMARKET.RU - Группа "М.видео-Эльдорадо" запустилапредоставления денежных займов. Компания предлагает клиентам до 100 000 руб. со сроком выплаты до 12 месяцев. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель группы. Деньги можно будет использовать как для покупок в "М.видео-Эльдорадо", так и на любые другие цели. До настоящего момента "М.видео" предоставляла лишь возможность приобретать электронику в рассрочку.

Сервис и скоринг разработала собственная финтех-платформа группы "Директ кредит", уточнил представитель компании. По словам представителя "М.видео-Эльдорадо", перед выдачей займа компания будет учитывать закредитованность клиента.

Представитель группы отмечает, что компания запустила услугу "в рамках развития собственного финтех-направления". Услугу будет оказывать ООО "МКК "ДК Пэй". Юрлицо состоит в реестре микрофинансовых организаций (МФО) и входит в саморегулируемую организацию (СРО) "МиР".

Как предполагают эксперты, большинство микрозаймов от "М.видео-Эльдорадо" будут тратиться на покупку техники.

Член генсовета "Деловой России" Екатерина Авдеева считает, что новая услуга "М.видео-Эльдорадо" - это логичное развитие pos-кредитования и тенденции создания крупными компаниями собственных экосистем, когда они начинают оказывать клиентам дополнительные услуги. Она отмечает, что такие услуги от ритейлеров удобнее и быстрее, чем в традиционном банкинге.