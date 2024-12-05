Более 20 иностранных брендов пришли в этом году в РФ

5 декабря. FINMARKET.RU - Больше двух десятков иностранных брендов пришли в Россию в уходящем году. Четвертая часть из них, несмотря ни на что, - это европейские марки, пишет "Российская газета"

Иностранцы проявляют умеренный оптимизм относительно перспектив запуска бизнеса на российском рынке, говорит старший директор СORE.XP Марина Малахатько. В нынешнем году двери первых магазинов открыли 22 международных бренда - почти столько же, сколько и в 2023 году (тогда было 24). Более половины новичков - из азиатских стран (59%), но еще четверть (23%) - из Европы. Это даже больше, чем в 2023 году, тогда было 17%. Европейские магазины - из Италии, Франции и Германии.

Еще 13 иностранных брендов объявили о своих планах выхода на российский рынок. Больше половины из них - опять же представители европейских стран. В следующем году, по оценке CORE.XP, в Россию придут до 25 брендов.

В отличие от крупных брендов, небольшие европейские компании не боятся работать в России

Большая часть международных брендов, пришедших в 2024 году, представлена сегментом "Одежда" (43%). Остальное это в основном "Электроника", "Красота и здоровье" и "Обувь".