ФНС начислила в 2,5 раза больше пеней и штрафов в 2024-м

4 декабря. FINMARKET.RU - Налоговая начислила гражданам и бизнесу за 10 месяцев этого года в два с половиной раза больше пеней и штрафов, чем за такой же период в 2023-м — 783 млрд рублей. Это исторический рекорд. Причины — в усилении контроля, а также в увеличении ключевой ставки, от которой зависит размер санкций. Это результаты кампании государства по обелению бизнеса: более эффективные и выборочные проверки позволяют найти нарушителей, в том числе схемы с дроблением — как у блогеров, пишут "Известия".

В нынешнем году завершился период, когда пени по налогам рассчитывались исходя из 1/300 ключевой ставки в день, независимо от длительности просрочки платежей, объяснил юрист "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Евгений Пантазий. Он добавил: в 2024-м уже с 31 дня задержки платежей сумма наказания будет определяться по ставке 1/150. Соответственно, это и увеличило объем доначислений, отметил эксперт.

"Цена налоговых ошибок становится всё серьезнее, а контроль за исполнением законодательства совершенствуется и ужесточается", — оценил Евгений Пантазий.

В то же время увеличилась и ключевая ставка, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С января по октябрь 2024-го она выросла с 16% до 21% годовых, поэтому размер начисленных пеней за этот период тоже возрос, пояснила она.

Еще одна причина — введение единого налогового счета, подчеркнула эксперт. Она напомнила: ранее в ФНС сообщали, что в этом году почти 60% начисленных пеней были связаны с непредоставлением плательщиками деклараций в срок. С помощью новых технологий службе стало проще контролировать сборы и выявлять, кто не вовремя занес в свой личный кабинет необходимые документы, отметила Наталья Мильчакова.

Также усугубились задержки в уплате налогов, связанные с трудностями репатриации валютной выручки экспортеров, подчеркнул директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. По его словам, проблемы с возвратами на счета российских банков могут приводить к просрочкам по платежам в бюджет, увеличивая начисленные пени.