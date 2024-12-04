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04 декабря 2024 года 08:34

Увеличение периода скидок снизило активность покупателей

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Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Бобылев/ТАСС
4 декабря. FINMARKET.RU - Трансформация "Черной пятницы" из краткосрочного в длительный период скидок снизила к ней интерес потребителей, пишет "Коммерсантъ". Число покупок непродовольственных товаров непосредственно за три основных скидочных дня сократилось на 5-6% год к году, а трафик в торговых центрах упал на 4%. Схожая ситуация прослеживается у продавцов одежды, обуви, косметики и электроники. "Черная пятница" утратила взрывной эффект для fashion-рынка, ажиотажа прошлых лет сейчас нет, считает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. На акцию целенаправленно ориентируются только 10% покупателей, а больше 50% в принципе не придают ей значения. Покупатели избалованы длинными ноябрьскими распродажами, считает гендиректор Finn Flare Ксения Рясова. В этом году акции ко Дню холостяка (11 ноября), по ее мнению, оказались даже более успешными.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  распродажи,  скидки

 
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