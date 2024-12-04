Изменение "семейной ипотеки" вытеснит небольшие банки из нее

4 декабря. FINMARKET.RU - Минфин и институт развития "Дом.РФ" определились, какие изменения ждут самую популярную ипотечную госпрограмму — "Семейная ипотека". Минфин предложил правительству установить единый лимит по семейной ипотеке для всех банков до конца срока действия программы, то есть до 2030 года. Кроме того, что более важно, планируется сделать распределение лимитов по семейной ипотеке автоматическим, пишет "Коммерсантъ".

За все время действия программы, с 2018 года, по данным "Дом.РФ", на 28 ноября 2024 года выдано 5,867 трлн руб. кредитов при общем расчетном лимите на этот период 6,25 трлн руб. Таким образом, лимит до конца 2024 года выбран на 93%. Всего в 2024 году было в рамках семейной ипотеки выдано кредитов (на конец ноября) на 1,917 трлн руб. На 2025 год Минфин анонсировал увеличение объема выдач до 2,4 трлн руб. Показатели до 2030 года не раскрываются.

Усовершенствование программы "Семейная ипотека" в части автоматического распределения лимитов позволит избежать приостановки выдач банками. С этой проблемой оформляющие ипотеку граждане неоднократно сталкивались в этом году. Однако такой подход может привести к вытеснению из самой популярной льготной госпрограммы небольших и региональных банков, поскольку по скорости выдач они не могут соревноваться с крупнейшими игроками, предупреждают эксперты.

Новый механизм автоматического перераспределения лимитов начнет действовать уже 15 декабря.