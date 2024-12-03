ВС предлагает внесудебно взыскивать задолженности по ЖКХ

3 декабря. FINMARKET.RU - Глава Верховного суда России Ирина Подносова заявила, что поддерживает законопроект о взыскании задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства посредством осуществления исполнительной надписи нотариуса, который находится на рассмотрении Государственной Думы.

"Верховный суд Российской Федерации поддерживает концепцию указанного законопроекта и полагает, что такая внесудебная процедура должна являться для сторон обязательной", - сказала Подносова на заседании Совета Судей

При этом, отметила она, в случае последующих разногласий и возникновения спора о праве все гарантии на доступ к правосудию в полном объеме должны быть сохранены.

Также председатель Верховного суда предложила рассмотреть возможность взыскания кредитной задолженности небольшого размера в административном порядке.

"В настоящее время обсуждаются различные механизмы реализации этой идеи. Представляется, что соответствующие функции могли бы быть переданы, например, уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, удостоверения которых на основании действующего законодательства имеют силу исполнительного документа", - сказала Подносова.

Она подчеркнула, что такая идея нуждается в детальной проработке и всестороннем обсуждении, чтобы права потребителей не были ущемлены.