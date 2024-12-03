.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
03 декабря 2024 года 11:06
ВС предлагает внесудебно взыскивать задолженности по ЖКХ
|8
Артем Геодакян/ТАСС
3 декабря. FINMARKET.RU - Глава Верховного суда России Ирина Подносова заявила, что поддерживает законопроект о взыскании задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства посредством осуществления исполнительной надписи нотариуса, который находится на рассмотрении Государственной Думы. "Верховный суд Российской Федерации поддерживает концепцию указанного законопроекта и полагает, что такая внесудебная процедура должна являться для сторон обязательной", - сказала Подносова на заседании Совета Судей РФ. При этом, отметила она, в случае последующих разногласий и возникновения спора о праве все гарантии на доступ к правосудию в полном объеме должны быть сохранены. Также председатель Верховного суда предложила рассмотреть возможность взыскания кредитной задолженности небольшого размера в административном порядке. "В настоящее время обсуждаются различные механизмы реализации этой идеи. Представляется, что соответствующие функции могли бы быть переданы, например, уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, удостоверения которых на основании действующего законодательства имеют силу исполнительного документа", - сказала Подносова. Она подчеркнула, что такая идея нуждается в детальной проработке и всестороннем обсуждении, чтобы права потребителей не были ущемлены.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Istina 03.12.2024
Нужен Новый Суд! И, будет Правосудие.
Istina 03.12.2024
Убеждена, номенклатура судебной власти обязана следовать закону, не интерпретировать его нормы в силу внутренних убеждений, не использовать отмывочные техники для достижения нужного судебного решения, не покрывать злоупотребления правом при исполнении должностных полномочий судей.
Istina 03.12.2024
Верховный Суд Российской Федерации обязан утверждать защиту конституционных прав, свобод и законных интересов граждан. Не "концепцию поддреживать", а в судебных производствах в полном объеме вставать за защиту интересов Человека. Не юридического лица, осуществляющего джеятельность в сфере управления МКД, недобросовестного хозяйствующего субъекта, извлекающего многолетний необоснованный доход на платном рынке ЖКХ. Не испольнителной власти, которая по своему усмотрению действовала длящийся период. Не органов контроля и надзора, которые действовали в собственные выгоды.
АК-54 03.12.2024
молодец "istina", тоже защиты прав собственников (граждан) даже не прослеживается! УК и монополисты (РСО, и проч) имеют в аппарате достаточно толковые юридические службы знающими предмет спора! А жильцы - НЕТ. Приписки - не такая уж новость в начислениях за услуги ЖКХ. Согласно законодательства, только после оплаты ты имеешь право голоса, и, это правильно. Должник есть должник. Но когда суммы приписок доказаны, возвратить деньги не реально,Закон это не позволяет - только дальнейший перерасчёт. Где равнозначная защита граждан - им предлагается полная процедура Суда. Не равные условия!
Istina 03.12.2024
Значимые лица судов не руководствуются Конституцией РФ и законом, а руководитель суда утверждала в официальных ответах гражданину Российской Федерации, что судьи руководствуются Конституцией РФ и законом.
Istina 03.12.2024
Номенклатура судов требует аудита, комплексного, прозрачного, с раскрытием гражданам РОссийской Федерации всех значимых признаков легализации (отмывания) должностных действий номенкалтуры власти, в том числе судебной, через судебные решения именем Российской Федерации.
Istina 03.12.2024
В судах Российской Федерации не знают разницу между товариществом (ТСЖ)и коопреативом (ЖСК). Значимые лица судов не знают разницу между физическим лицом и должностным лицом юридического лица. Аттестованные судьи системно нарушают законы, в том числе ГПК РФ, нарушения не определяют аттестованные судьи аппеляции и кассации.
Istina 03.12.2024
Где равнозначность требований ? Кто из Совета Судей РФ поддерживает оборотные штрафы к организациям, управляющим МКД?
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.