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03 декабря 2024 года 11:34
Законопроект о маркетплейсах вызвал споры экспертов
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
3 декабря. FINMARKET.RU - Первое публичное обсуждение законопроекта "О платформенной экономике" продемонстрировало наличие полярных взглядов на цифровые платформы у регулятора торговли, бизнеса и делового сообщества. Проект, разработанный по поручению Белого дома, призван ввести маркетплейсы и сервисы по доставке товаров и подбору исполнителей в правовое поле. Круглый стол по этой тематике вчера организовала Ассоциация цифровых платформ, пишет "Коммерсант". Глава набсовета АЦП Андрей Шаронов отметил необходимость поиска баланса за счет синтеза регуляторных, контрольных механизмов, а также механизмов добросовестного саморегулирования, чтобы более быстро и гибко решать проблемы. Замглавы Минпромторга РФ Никита Кузнецов указывал на то, что только доставка товаров с платформ "оттянула" из других секторов экономики 1,5 млн работников, а кадровый дефицит ухудшает экономическое положение рентабельных отраслей. "У нас задача действовать поэтапно. Те вещи, которые мы постарались сейчас в законе сделать, должны были быть сделаны еще вчера",- пояснил участникам первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников, отметив, что в дальнейшем будет возможность доработать документ.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, маркетплейсы, законопроект
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