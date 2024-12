В Китае блокируют платежи банков из нового санкционного списка

3 декабря. FINMARKET.RU - Китайскиеначали отказываться работать с российскими кредитными организациями, которые попали под новые санкции США. Об этом target=_blank >"Известиям" рассказали представители российского бизнеса. По их данным, пока есть первые кейсы, например прекратил прием платежей Bank of China.

Наиболее крупный игрок, который оказался под новыми блокирующими мерами 21 ноября, - Газпромбанк. Также под санкциями теперь банк "Дом.РФ", ББР, Примсоцбанк, "Синара", "Траст", "Держава", Авто Финанс Банк, БКС Банк, "Итуруп", "Центрокредит", "Кремлевский". Всего в новом списке более 50 организаций.

По данным "Известий", об отказах принимать деньги из российских банков, которые попали в новый санкционный список, также писали предприниматели в профильном чате в Telegram для импортеров. Там делились, что, например, китайский Bank of Kunlun (его часто упоминали в постах про расчеты с РФ) начал рассылать предупреждения о прекращении приема платежей из российских подсанкционных кредитных организаций.

Практика с такими уведомлениями, как сообщения от Bank of Kunlun, вполне вероятно, распространится и на других игроков, ожидает директор продуктов в финтех-компании Paygine Роман Тихонов. "Известия" направили запросы в ЦБ РФ и Китая.

Проблемы с расчетами между бизнесом РФ и КНР начались еще в конце декабря 2023-го - тогда вступил в силу 12-й пакет антироссийских санкций. На фоне риска вторичных мер, Турция и ОАЭ стали ограничивать расчеты с Россией.

С января сразу несколько кредитных организаций в КНР перестали принимать и трансакции в юанях. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo. В марте к ним добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, а также Bank of Taizhou