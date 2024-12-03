.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4867,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4660,58 млрд руб.
03 декабря 2024 года 08:27
В Китае блокируют платежи банков из нового санкционного списка
|0
dpa\ТАСС
3 декабря. FINMARKET.RU - Китайские банки начали отказываться работать с российскими кредитными организациями, которые попали под новые санкции США. Об этом target=_blank >"Известиям" рассказали представители российского бизнеса. По их данным, пока есть первые кейсы, например прекратил прием платежей Bank of China. Наиболее крупный игрок, который оказался под новыми блокирующими мерами 21 ноября, - Газпромбанк. Также под санкциями теперь банк "Дом.РФ", ББР, Примсоцбанк, "Синара", "Траст", "Держава", Авто Финанс Банк, БКС Банк, "Итуруп", "Центрокредит", "Кремлевский". Всего в новом списке более 50 организаций. По данным "Известий", об отказах принимать деньги из российских банков, которые попали в новый санкционный список, также писали предприниматели в профильном чате в Telegram для импортеров. Там делились, что, например, китайский Bank of Kunlun (его часто упоминали в постах про расчеты с РФ) начал рассылать предупреждения о прекращении приема платежей из российских подсанкционных кредитных организаций. Практика с такими уведомлениями, как сообщения от Bank of Kunlun, вполне вероятно, распространится и на других игроков, ожидает директор продуктов в финтех-компании Paygine Роман Тихонов. "Известия" направили запросы в ЦБ РФ и Китая. Проблемы с расчетами между бизнесом РФ и КНР начались еще в конце декабря 2023-го - тогда вступил в силу 12-й пакет антироссийских санкций. На фоне риска вторичных мер Китай, Турция и ОАЭ стали ограничивать расчеты с Россией. С января сразу несколько кредитных организаций в КНР перестали принимать и трансакции в юанях. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo. В марте к ним добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, а также Bank of Taizhou
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.