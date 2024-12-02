В Россию возобновляется поток иностранных инвестиций

2 декабря. FINMARKET.RU - Новыйразвития (НБР, бывший Банк БРИКС) выделит $1,2 млрд кредитов на российские проекты до 2027 года (130 млрд рублей по курсу ЦБ на 29 ноября), следует из материалов к бюджету на 2025-2027 годы, пишут "Известия" . За всё время действия таких соглашений (начиная с 2017 г.) уже было привлечено $336 млн, рассказали редакции в пресс-службе Минфина.

НБР реализует четыре проекта в России, напомнили в Минфине. Детали по ним приводятся в материалах к бюджету и на сайте банка:

- "Содействие развитию судебной системы РФ" - всего на этот проект планируется выделить $460 млн кредитов (порядка 50 млрд рублей по курсу на 29 ноября) со сроком погашения в 2037-м. Проект был утвержден еще в 2017-м - изначально предполагалось, что он будет завершен к 2027-му. Цель - улучшить инфраструктуру и внедрить современные технологии;

- "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" - на него НБР предоставит $320 млн, которые нужно будет погасить в 2038-м. Его утвердили в 2018-м на шесть лет. Цель - модернизировать систему подачи воды в городах у берегов Волги;

- Два проекта по развитию малых исторических поселений (каких именно - не уточняется), их профинансируют на $446 млн, погасить займы надо будет в 2030-м и 2037-м, утверждены в 2018-м и 2020-м на шесть лет. Цель - повышение туристического потенциала небольших исторических городов.

Россия заинтересована в таких инвестициях, считают эксперты.

Согласно материалам к бюджету на 2025-2027 годы, из выделяемых $1,2 млрд кредитов до 2028 г. будет использована большая часть суммы на завершение возобновленных проектов - $920 млн. Деньги пойдут на строительство, оборудование и консультационные услуги.