- - "Содействие развитию судебной системы РФ" - всего на этот проект планируется выделить $460 млн кредитов (порядка 50 млрд рублей по курсу на 29 ноября) со сроком погашения в 2037-м. Проект был утвержден еще в 2017-м - изначально предполагалось, что он будет завершен к 2027-му. Цель - улучшить инфраструктуру и внедрить современные технологии;
- - "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" - на него НБР предоставит $320 млн, которые нужно будет погасить в 2038-м. Его утвердили в 2018-м на шесть лет. Цель - модернизировать систему подачи воды в городах у берегов Волги;
- - Два проекта по развитию малых исторических поселений (каких именно - не уточняется), их профинансируют на $446 млн, погасить займы надо будет в 2030-м и 2037-м, утверждены в 2018-м и 2020-м на шесть лет. Цель - повышение туристического потенциала небольших исторических городов.
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В Россию возобновляется поток иностранных инвестиций
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EPA/TACC
2 декабря. FINMARKET.RU - Новый банк развития (НБР, бывший Банк БРИКС) выделит $1,2 млрд кредитов на российские проекты до 2027 года (130 млрд рублей по курсу ЦБ на 29 ноября), следует из материалов к бюджету на 2025-2027 годы, пишут "Известия". За всё время действия таких соглашений (начиная с 2017 г.) уже было привлечено $336 млн, рассказали редакции в пресс-службе Минфина. НБР реализует четыре проекта в России, напомнили в Минфине. Детали по ним приводятся в материалах к бюджету и на сайте банка:
Опубликовано Финмаркет
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