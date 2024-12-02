В РФ вырос спрос на специалистов со знанием корейского, китайского и немецкого

2 декабря. FINMARKET.RU - За последний год на рынке трудана специалистов со знанием корейского языка вырос на 182%, китайского - на 89%, а немецкого - на 14%, сообщила пресс-служба "Авито Работы". Сегодня этистановятся необходимыми для работы в самых разных областях: от машиностроения до образования, пишет "Российская газета"

При этом одним из самых востребованных языков среди работодателей остается английский. За год количество вакансий с этим требованием на платформе увеличилось на 18%. Предложения для специалистов со знанием английского сконцентрированы в основном в сфере образования, где особенно востребованы преподаватели, а также в оптово-розничной торговле и туротрасли.

Спрос на знание иностранных языков в России продолжает расти, и речь идет не только об английском.

Как отмечает Роман Губанов, директор по развитию "Авито Работы", востребованность корейского языка увеличилась в 2,8 раза за год (на 182%). Вакансии со знанием корейского связаны с работой вахтовым методом в Южной Корее, а также с занятостью в пищевой промышленности, транспортном машиностроении, строительстве и туризме.

Китайский язык занимает 2-е место по динамике спроса. По словам Губанова, работодатели активно ищут специалистов по продажам и менеджеров по работе с клиентами со знанием китайского, где количество вакансий за год выросло на 221% и 175% соответственно. Эксперт отмечает, что такой рост связан с укреплением экономических связей между Россией и Китаем.

Общий спрос на китайский на платформе вырос на 89%, при этом большая потребность в знании языка наблюдается в сфере образования и науки, а также среди специалистов в строительстве, общепите и оптово-розничной торговле.

На другой платформе по поиску работы, SuperJob, заметили, что доля мест, на которые ищут людей со знанием китайского, составила 26% от общего числа вакансий, требующих знания иностранного языка.

Растет потребность в репетиторах и преподавателях немецкого, что связано с популярностью различных образовательных программ. Рост спроса на этот язык составил 14% за год, заметили эксперты "Авито Работы". А на платформе SuperJob позиции, для устройства на которые нужен немецкий, составляют 3% от общей доли вакансий, требующих знания языков.

Одним из факторов того, почему российские компании нуждаются в специалистах, которые знают иностранные языки, Фарида Мирзабалаева, к.э.н., доцент Базовой кафедры ТПП"Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова, назвала появление новых ниш - производственных, туристических, сельскохозяйственных. Происходит это, по словам эксперта, из-за переориентации экономики на дружественные страны, которые сейчас говорят на китайском, арабском, турецком и других языках.

Так, наем российских специалистов, которые знают китайский, арабский или корейский, позволяет компаниям быстрее решать производственные задачи и сократить издержки.