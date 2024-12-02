Кредиты на автовторичку оказались на год длиннее, чем на новые машины

2 декабря. FINMARKET.RU - В октябре 2024 года средний срок автокредита, выданного на новый автомобиль, составил 66 месяцев, на автомобиль с пробегом - 78 месяцев, разница в сроках по этим продуктам достигла исторического максимума, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет "Коммерсант" кредитов на б/у машины растут быстрыми темпами с начала весны (в марте показатель составлял 67 месяцев), у кредитов на новые машины в течение года средний срок колеблется в диапазоне от 67 месяцев до 71 месяца.

Средний размер автокредитов сравнялся в обоих сегментах и сейчас находится на уровне 1,5 млн руб., следует из данных ОКБ.

Кроме сроков на историческом максимуме находится и разница в полной стоимости кредита для новых и б/у машин, следует из материалов ОКБ. Так, в октябре текущего года ПСК на новые автомобили составляла 21%, на машины с пробегом - 29%. Уже в течение двух месяцев разница держится на уровне 8 п. п., тогда как ранее она находилась в диапазоне 3-6 п. п.

Разница в сроках и стоимости автокредитов между сегментами новых и б/у авто еще какое-то время будет нарастать, но очевидно, что у этого увеличения есть предел, уверены эксперты.