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02 декабря 2024 года 09:20
Кредиты на автовторичку оказались на год длиннее, чем на новые машины
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Антон Тушин/ТАСС
2 декабря. FINMARKET.RU - В октябре 2024 года средний срок автокредита, выданного на новый автомобиль, составил 66 месяцев, на автомобиль с пробегом - 78 месяцев, разница в сроках по этим продуктам достигла исторического максимума, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет "Коммерсант". Сроки кредитов на б/у машины растут быстрыми темпами с начала весны (в марте показатель составлял 67 месяцев), у кредитов на новые машины в течение года средний срок колеблется в диапазоне от 67 месяцев до 71 месяца. Средний размер автокредитов сравнялся в обоих сегментах и сейчас находится на уровне 1,5 млн руб., следует из данных ОКБ. Кроме сроков на историческом максимуме находится и разница в полной стоимости кредита для новых и б/у машин, следует из материалов ОКБ. Так, в октябре текущего года ПСК на новые автомобили составляла 21%, на машины с пробегом - 29%. Уже в течение двух месяцев разница держится на уровне 8 п. п., тогда как ранее она находилась в диапазоне 3-6 п. п. Разница в сроках и стоимости автокредитов между сегментами новых и б/у авто еще какое-то время будет нарастать, но очевидно, что у этого увеличения есть предел, уверены эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, автокредиты, сроки
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