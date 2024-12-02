Декабрьская инфляция достигнет 9,2-9,3%, считают эксперты ЦМАКП

2 декабря. FINMARKET.RU - Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) уточнили базовый вариант макроэкономического прогноза на 2024-2027 гг. и опубликовали ноябрьскую версию, пишут "Ведомости" . Инфляция в годовом выражении, согласно их ожиданиям, в декабре достигнет диапазона 9,2-9,3%. Для сравнения: оценки по состоянию на октябрь равнялись 8,5%. Ожидания от 2025 г. ухудшились до 5,85-6,15% (в октябре - 5-5,3%), в 2026 г. инфляция все еще может достигать 5% (4,6-5% в ноябрьском прогнозе против 4-4,3% в октябрьском), а в 2027 г. снизится до уровня отметок 4,25-4,6% на конец года.

Темпы роста ВВП эксперты ЦМАКПа в своем прогнозе тоже "замедлили": 3,5-3,6% против октябрьских ожиданий на уровне 3,7-3,8% в 2024 г., в 2025 г. динамика составит 1,7-2% вместо ранее прогнозировавшихся 2-2,4%. Ожидания от 2026 г. также скромнее, они охладились на несколько десятых процентного пункта до 1,8-2,1%. Лишьна 2027 г. остались практически неизменными по сравнению с октябрьской версией: 2,1-2,5% против 2,2-2,5%. Инвестиции в основной капитал также серьезно просядут, согласно актуальным подсчетам аналитиков. В 2025 г. их рост снизится до 2-2,3% (4,2-4,5% в октябрьском прогнозе), в 2026 г. - до 2,5-3% (3,5-4%), в 2027 г. - до 3,1-3,5% (3,9-4,3%).

Как сказал "Ведомостям" руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов, инфляцию подогревает сочетание девальвации рубля, торгового дисбаланса (перекос в сторону импорта), а также подорожания инвестиций на фоне растущей ставки ЦБ.

К проблеме непосредственных трудностей с зарубежными поставками - расчетам и логистике - он добавил вероятное снижение цен на сырье. "Хорошо, если экспорт в долларах останется хотя бы там, где есть. А вот импорт в долларах начнет медленно, но верно расти", - указал Белоусов.

Сейчас инфляция больше связана с валютным курсом, полагает, в свою очередь, экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Он подчеркивает, что охлаждение экономики и снижение инфляции не всегда связанные друг с другом процессы, а значит, высокая ставка и снижение инвестиционной активности "могут даже подстегнуть инфляционные процессы".

Ожидаемая скорость схождения к таргету по инфляции не раз пересматривалась в том числе и самим Банком России, обращает внимание директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. "Прогноз ЦМАКПа выглядит достаточно близким к средним рыночным ожиданиям", - заключает он.

Инфляционные показатели будут зависеть от многих факторов, но Банк России придерживается очень жесткой ДКП - это дает возможность предполагать, что инфляция все-таки достигнет таргета, рассуждает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Она призывает учитывать, что и депозиты находят свое отражение в размере инфляции. "Поэтому стоит детально подойти с точки зрения регулирования к открытию депозитных счетов", - подчеркнула Коваленко.

Как номинальные зарплаты, так и реальные располагаемые доходы населения продолжат расти, на чтотакже указывает в своем прогнозе. Темпы несравнимы с 2024 г. - 8,1%, согласно обновленным расчетам, однако в 2025 г. динамика составит 3,3-3,6% (2,4-2,7% в октябрьском прогнозе), а показатели повышения в 2026-2027 гг. сосредоточены в пределах 2,7%.

Белоусов объяснил, что тренд продолжит задавать рекордно низкий уровень безработицы, который, как полагают в ЦМАКПе, даже к 2027 г. не превысит отметки в 2,9%. Эксперты соглашаются с ним.