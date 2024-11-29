Производители молочной продукции начали снижать цены на ряд социально значимых товаров

29 ноября. FINMARKET.RU - Крупнейшиемолочной продукции в результате переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами начали обновление ценовой политики по социально значимым продуктам, рассказал "Известиям" источник на рынке и подтвердили его участники. Это касается как скидок на наиболее важные товары, такие как питьевое, так и по наиболее чувствительной к росту цен категории - сливочному маслу. Снижение цен будет составлять от 10% до 15% в зависимости от продукции. Информацию об акциях и дисконтах подтвердили такие крупные поставщики, как "Молвест", "ЭкоНива", "Ренна" и другие.

Как отметил гендиректор "Молвеста" (один из крупнейших переработчиков молока) Анатолий Лосев, пока решение о снижении цен по этим товарам принято до конца года. Будет ли оно продлено, зависит от развития экономической ситуации в начале 2025 г.

В ФАС "Известиям" сообщили, что служба уже ведет работу по стабилизации цен и ограничению торговой наценки на социально значимые продовольственные товары. "В большинстве магазинов товары с ограниченными наценками будут отмечены специальными ценниками. При этом сети ограничивают наценки не только на собственные торговые марки, но и на ряд распространенных брендов, пользующихся потребительским спросом", - отметили в антимонопольном органе.

"Поставщики молочных продуктов сегодня прикладывают максимальные усилия, чтобы обеспечить доступность категории на полке, запускают промо по наиболее социально значимым товарам, вводят эмбарго на повышение отпускных цен", - пояснил "Известиям" гендиректор "Союзмолока" Артем Белов.

В Минсельхозе "Известиям" сообщили, что министерство ведет системную работу, направленную на обеспечение стабильной ситуации на продовольственном рынке, в частности, и по молочной продукции. В том числе на постоянной основе взаимодействует с заинтересованными ведомствами, производителями, торговыми сетями и другими участниками рынка.

Там также отметили, что приоритетной задачей для дальнейшего стабильного развития отрасли является наращивание производства сырья, объемы которого в России растут ежегодно.