Цены на бытовую технику могут повыситься

29 ноября. FINMARKET.RU - На фоне колебаний курсов валют могут скорректироваться ина бытовую технику, допускают опрошенные "Российской газетой" эксперты. Однако сейчас никаких особенностей ценообразования или корректировок маркетинговых активностей, в том числе скидочных кампаний, не наблюдается. Ранее СМИ сообщали о том, что ряд ритейлеров получили письма от производителей с информацией о предстоящем повышении цен.

Как пояснил "РГ" президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, даже если рассылка подобных писем и имела место быть, это не является гарантией, что цены вырастут. "На самом деле не всегда после подобных уведомлений идет повышение цен: часто поставщики направляют такие письма для того, чтобы соблюсти необходимые процедуры. В условиях договоров зафиксировано, что поставщик обязан уведомлять об изменении стоимости за месяц, но за это время может измениться и курс валют, и ситуация на рынке", - заявил Соколов.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) сообщили, что им неизвестно о каких-либо письмах от производителей бытовой техники и электроники. Однако там полагают, что динамика курсов может сказаться на ценах. Председатель правления РАЭРР Андрей Карпов уверен, что участники рынка не станут за свой счет сдерживать стоимость продаваемой продукции. "Конечно же, как только начинает наблюдаться изменение стоимости валюты, это быстро отражается в стоимости поставляемой продукции", - заключил эксперт.

Изменение закупочной стоимости на те или иные категории товаров, после того, как оно произойдет, безусловно, будет транслировано в розничные цены, уверен председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов. Все комплектующие, которые используются при производстве бытовой техники и электроники, производятся в других странах, в странах Восточной Азии. Стоимость этих комплектующих номинирована в валюте.

Не наблюдают на рынке каких-либо отклонений от привычных трендов и в группе "М.Видео-Эльдорадо".