Бюджеты субъектов могут перейти к дефициту

29 ноября. FINMARKET.RU - Доходы региональных бюджетов по итогам девяти месяцев 2024 г. выросли на 5,5% в годовом выражении до 14,6 трлн руб., а положительную динамику показали 50 из 89 субъектов, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА" "Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов за девять месяцев 2024 г.". Если годом раньше по итогам девяти месяцев в структуре налоговых доходов преобладали поступления по налогу на прибыль, то в 2024 г. за тот же период превалируют доходы по НДФЛ, на втором месте находятся поступления по налогу на прибыль, сообщила "Ведомостям" руководитель отдела суверенных и региональных рейтингов "Эксперт РА" Татьяна Тирских.

При этом расходы росли опережающими темпами - на 7,8% год к году и составили 13,8 трлн руб., их рост зафиксирован в 66 регионах. Доля расходов социального блока (на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт) за девять месяцев текущего года увеличилась на 2 п. п. в годовом выражении, сообщила Тирских. Рост этих затрат опережал увеличение расходов по национальной экономике (их доля в общей структуре снизилась на 1,1 п. п. год к году).

Совокупный профицит составил 849,1 млрд руб., причем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 20,9%.

Поступления по налогу на прибыль организаций упали на 11,6% до 4,056 трлн рублей. Максимальное снижение налога на прибыль, в 1,6 раза, наблюдалось в Кемеровской области в результате падения цен на уголь и спроса со стороны Китая, а также ограничения объемов отгрузки из-за санкций, сообщают в "Эксперт РА". Падение доходов обрабатывающей промышленности, сферы добычи полезных ископаемых, а также оптовой и розничной торговли привело к снижению аналогичных поступлений в 1,5 раза и в Республике Бурятии, Мурманской и Новгородской областях, а также Еврейской автономной области.

Для отдельных регионов в среднесрочной перспективе могут наступить весьма сложные времена, предупреждает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. "Выше всего риски для регионов, в которых развивается экспортное производство, поскольку структура зарубежных поставок ориентирована у нас прежде всего на сырье", - рассуждает он.