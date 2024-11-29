Что нового ждет россиян в декабре

29 ноября. FINMARKET.RU - Последний месяц года завершится шестидневной рабочей неделей с понедельника, 23 декабря, по субботу, 28 декабря. После этого россиян ждут длинные новогодние каникулы - они продлятся 11 дней. Помимо этого, граждан и гостей страны ждет несколько важных изменений, пишут "Известия"

С 1 декабря 2024 года вводится эксперимент по сдаче биометрии для иностранных граждан в пунктах пропуска через государственную границу: попасть на территорию России смогут только те, кто поделился изображением лица и отпечатками пальцев.

Для каждого въезжающего в РФ иностранца будет формироваться цифровой профиль, интегрированный в ряд государственных систем, в том числе и в "Госуслуги". Новые правила не затронут граждан Белоруссии и всех детей младше шести лет, а также сотрудников дипломатических миссий, международных организаций, консульских работников и членов их семей, владельцев дипломатических и служебных паспортов и у кого есть дипломатическая или служебная виза.

С 30 декабря деятельность нотариусов усложнит легализацию преступных доходов. Теперь должностные лица будут обязаны требовать у клиента документы, удостоверяющие личность, бумаги о регистрации юридического лица, если обращается его представитель, а также другие подтверждения, предусмотренные законом, для идентификации клиентов и обновления информации о них.

Кроме того, нотариусы станут уведомлять Росфинмониторинг при подозрении на "отмывание" нелегальных доходов и предоставлять сведения обо всех случаях отказа в совершении исполнительной надписи.

С 25 декабря меняются правила получения субсидий на оплату коммунальных услуг. Теперь электронные заявления о предоставлении выплаты и приложенные к ним документы, которые можно подать через "Госуслуги" и региональные порталы госуслуг, будут приниматься при наличии усиленной неквалифицированной или квалифицированной электронно-цифровой подписи заявителя.

В случае если представлен неполный перечень документов, рассмотрение заявки приостановят на срок до 10 рабочих дней, а заявителю направят уведомление со списком недостающих бумаг.

Кроме того, согласно закону от 23 ноября 2024 года № 406-ФЗ, который вступает в силу 4 декабря, за сбыт и представление в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций будут наказывать лишением свободы сроком до семи лет, если деяние связано с извлечением крупных доходов.

Еще одним экспериментом, который стартует в последний месяц уходящего года, станет покупка билетов на культурные мероприятия после подтверждения личности. Теперь желающие попасть на спектакли и концерты должны предъявить удостоверяющий документ: паспорт РФ, водительское или пенсионное удостоверение, социальную карту москвича или студенческий билет. Его же нужно показать контролеру перед входом на мероприятие. Новые правила затрагивают все события с посадочными местами, которые пройдут с 15 марта и до конца 2025 года. Если билет был куплен до 1 декабря этого года, процесс останется прежним. Эксперимент пройдет в 63 театрах и 36 концертных залах столицы.

С 10 декабря 2024 года сдать экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ иностранные граждане смогут только в государственных организациях из перечня, утвержденного правительством. Включение их в этот список будет происходить на основании предложений Министерства науки и высшего образования по согласованию с МВД России и Рособрнадзором.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому 1 декабря 2024 года некоторым военнослужащим и их женам спишут просроченные кредиты на сумму до 10 млн рублей. Речь идет о прекращении обязательств по договорам, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство.

Законопроект распространяется на мобилизованных, а также проходящих военную службу по призыву (за исключением курсантов военных училищ) и иных граждан, заключивших контракт о службе в ВС РФ для выполнения задач СВО, а также их жен. Возможность получат те, кто с 1 декабря 2024 года заключит контракт для участия в СВО сроком на год и более, и члены их семей.

С 1 декабря вырастут тарифы на пассажирские перевозки. РЖД повышает стоимость проезда в плацкарте, общих вагонах, купе, СВ и люксе поездов дальнего следования примерно на 11,6%. Одновременно с этим на 10,2% возрастут сборы и платы у пассажирских компаний на маршрутах дальнего следования и на 13,8% - в пригородном сообщении. Получаемые суммы направят на покупку новых локомотивов и вагонов.

Если у гражданина формируются пенсионные накопления, он может выбрать страховщика для управления ими - это может быть как Социальный фонд России, так и негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если человек хочет перевести средства из одной организации в другую, он должен подать соответствующее заявление до 1 декабря.

Важно помнить, что частый переход от одного страховщика к другому, более одного раза в пять лет со дня подачи последнего заявления, влечет за собой потерю инвестиционного дохода. Это не относится к случаям, когда накопления находятся в СФР - тогда смену управляющей компании или инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без убытков.

В декабре этого года завершится переходный период по предоставлению мер соцзащиты через ГИС "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". С 31-го числа на ресурсе будут размещены все сведения, согласно которым граждан можно отнести к категории льготников: это пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, члены многодетных семей, ветераны и инвалиды ВОВ, члены семей покойных инвалидов и участников ВОВ, ветераны труда, бывшие несовершеннолетние узники мест принудительного содержания, созданных в период Второй мировой войны, а также дети-сироты.