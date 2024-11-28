Валютный рынок штормит

28 ноября. FINMARKET.RU - Ослабление российской валюты ускорилось – это может повлиять на инфляцию и, соответственно, решение ЦБ по ключевой ставке на очередном заседании совета директоров. Впрочем, эксперты не исключают, что к концу годарубля относительно доллара может вернуться к двузначным уровням, пишут "Ведомости".

Рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 28 ноября Банк России установил официальный курс доллара на уровне 108,01 руб., евро – 113,0947 руб., повысив их относительно предыдущего дня на 2,95 и 2,6 руб. соответственно. ЦБ рассчитывает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке после того, как публичные торги валютой недружественных стран были приостановлены из-за санкций против Мосбиржи в июне этого года. Биржевой курс юаня 27 ноября на пике превысил 15 руб. впервые с 29 марта 2022 г., но на этом значении не закрепился и торги завершил даже некоторым ослаблением – 14,47 руб. (-1,36%).

На международном валютном рынке форекс 27 ноября доллар на пике торговался выше 114,5 руб. (+8,53%) впервые с марта 2022 г., после чего перешел к коррекции до 113 руб. Евро преодолел отметку в 120 руб. (+8,96%), но затем также немного скорректировался – до 119,69 руб.

Курс рубля важен не только для инфляции, но и для финансовой стабильности в целом: в 2014, 2022 и 2023 гг. ослабление рубля без явных экономических причин требовало досрочных заседаний по ставке и иных экстренных мер, напоминает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Представитель правительства в ответ на запрос "Ведомостей" о возможных мерах поддержки курса рубля порекомендовал обратиться в Минфин. Представители Минфина и ЦБ не ответили на запрос на момент выхода материала.

Банк России принял решение с 28 ноября до конца 2024 г. не покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России в рамках бюджетного правила. Регулятор при этом продолжит на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, в объеме 8,4 млрд руб. в день. Возобновление зеркалирования будет зависеть от ситуации на финансовых рынках, отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 г., добавил регулятор.

В качестве одной из мер демотивации спроса на валюту может стать повышение требований Минфина по обязательной репатриации валюты экспортерами в Россию и ее продаже, пишет "Коммерсантъ". приводящий мнние участников рынка.

Но как отмечает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров, обязательные продажи валюты будут затруднены в условиях проблем вывода валюты на внутренний рынок.

У правительства и ЦБ в арсенале остаются и другие инструменты поддержки рубля, в том числе словесные интервенции, ужесточение условий обязательной продажи валютной выручки, внеочередное повышение ключевой ставки, ограничения на отток капитала, перечисляет Михаил Васильев. Директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой считает, что ЦБ может временно ограничить лимит переводов рублей за рубеж эквивалентом $1 млн, который действует для валютных переводов.

Поэтому в сложившихся условиях участники рынка не исключают дальнейшую фрагментацию рынка и сохранение высокой волатильности на валютном рынке. Опрошенные аналитики не исключают того, что внебиржевой курс доллара может вернуться в диапазон 115–120 руб. за доллар, пишет "Ъ".

Резкие колебания курса рубля к иностранным валютам нужно купировать, поскольку они могут создавать угрозу финансовой стабильности, пишет "Российская газеиа". "Если сейчас валютный рынок будет "трясти" так же, как в 2014 и 2022-2023 годах, то могут потребоваться экстренные меры от Центробанка и правительства. Даже при плавающем курсе нацвалюты скачки последних нескольких дней создают риски", - рассказал "РГ" доцент экономического факультета МГУ, главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Рубль в ноябре упал так сильно, потому что оказался в ситуации "идеального шторма", говорит главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков. Так называют сочетание сразу многих негативных обстоятельств.