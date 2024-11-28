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28 ноября 2024 года 09:17
В Госдуме предложили увеличить до 3 млн рублей страховку по вкладам
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Марат Абулхатин/ТАСС
28 ноября. FINMARKET.RU - Повысить до 3 млн рублей максимальный размер страхового возмещения для вкладчиков предлагают депутаты от ЛДПР. Соответствующий законопроект, как пишет "Российская газета", сегодня вносится в Государственную думу. Его авторы напоминают, что в сентябре 2024 года системе страхования вкладов исполнилось 20 лет. Максимальный размер страхового возмещения на одного вкладчика первоначально составлял 100 тысяч рублей. В 2008 году он был увеличен до 700 тыс.рублей. В конце 2014 года был принят закон, по которому максимальный размер страхового возмещения был установлен в размере 1,4 млн. рублей. На этом уровне он остается и сейчас. "В то же время за период с даты установления данного максимального размера страхового возмещения произошли значительные изменения, свидетельствующие о необходимости его пересмотра. За это время значительно выросли цены и зарплаты. По данным Банка России, на 1 августа 2024 года средства населения на счетах и депозитах в российских банках достигли 50,39 трлн рублей. С начала 2024 года они увеличивались в среднем на 700 млрд.рублей ежемесячно. Полагаем, что в нынешних условиях для защиты интересов большинства вкладчиков необходимо повысить максимальный размер страхового возмещения по банковским вкладам", - отмечают депутаты. "Сегодняшний предел застрахованной суммы был установлен на уровне 1,4 млн рублей еще 10 лет назад, и сегодня для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересматривать. На фоне роста ключевой ставки банки поднимают процентную ставку по вкладам, активно привлекая средства граждан. Законопроект ЛДПР о повышении максимальной суммы страхового возмещения до 3 млн рублей разработан для защиты интересов большинства вкладчиков и сегодня вносится на рассмотрение Государственной Думы", - уточнил инициатор и один из авторов законопроекта - глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Опубликовано Финмаркет
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