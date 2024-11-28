- — увеличение числа занятых в сфере бизнеса, включая ИП, до 25 млн человек к концу 2024 года;
- — рост доли МСП в валовом внутреннем продукте до 32,5% к концу 2024-го;
- — повышение доли экспорта субъектов бизнеса в общем объеме несырьевого экспорта до 10% к концу действия нацпроекта.
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28 ноября 2024 года 09:11
Число занятых в МСП превысило 31 млн
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Антон Новодережкин/ТАСС
28 ноября. FINMARKET.RU - В России число занятых в сфере малого и среднего бизнеса выросло в полтора раза за время действия нацпроекта по его поддержке — до 31,5 млн человек в 2023 году. Это следует из доклада Минэка, на который ссылаются "Известия". "Рост сектора обеспечила комплексная поддержка бизнеса в рамках нацпроекта: это таргетно выстроенные финансовые инструменты, образовательная поддержка для всех категорий предпринимателей, развитие инфраструктуры для бизнеса в виде промпарков и технопарков и многое другое", — заявила "Известиям" замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Несмотря на то что доля занятых в секторе — порядка 40% от общего числа работающих по стране, их вклад остается на уровне чуть выше 20% ВВП. Притом что в нацпроект закладывалась цель увеличить показатель до 32%. В основном сектор растет за счет самозанятых. Действие нацпроекта завершается в 2024 году. Когда власти его запускали, они ставили перед собой три основных задачи:
Опубликовано Финмаркет
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