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28 ноября 2024 года 09:11

Число занятых в МСП превысило 31 млн

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Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
28 ноября. FINMARKET.RU - В России число занятых в сфере малого и среднего бизнеса выросло в полтора раза за время действия нацпроекта по его поддержке — до 31,5 млн человек в 2023 году. Это следует из доклада Минэка, на который ссылаются "Известия".

"Рост сектора обеспечила комплексная поддержка бизнеса в рамках нацпроекта: это таргетно выстроенные финансовые инструменты, образовательная поддержка для всех категорий предпринимателей, развитие инфраструктуры для бизнеса в виде промпарков и технопарков и многое другое", — заявила "Известиям" замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Несмотря на то что доля занятых в секторе — порядка 40% от общего числа работающих по стране, их вклад остается на уровне чуть выше 20% ВВП. Притом что в нацпроект закладывалась цель увеличить показатель до 32%. В основном сектор растет за счет самозанятых.

Действие нацпроекта завершается в 2024 году. Когда власти его запускали, они ставили перед собой три основных задачи:

  • — увеличение числа занятых в сфере бизнеса, включая ИП, до 25 млн человек к концу 2024 года;

  • — рост доли МСП в валовом внутреннем продукте до 32,5% к концу 2024-го;

  • — повышение доли экспорта субъектов бизнеса в общем объеме несырьевого экспорта до 10% к концу действия нацпроекта.

Первая задача выполнена. Впрочем, основной рост произошел за счет самозанятых. Этот режим запустили в 2019 году в пилотном формате в четырех регионах, а с середины 2020-го его распространили на всю страну. К 2023-му их число увеличилось до 9 млн, следует из доклада Минэка.

Вместе с тем вклад малого и среднего бизнеса в ВВП по итогам 2022 года (наиболее свежая оценка, приведенная в документе) составил 21%. В предыдущие годы показатель колебался между 20% и 21%.

В новом шестилетнем цикле, с начала 2025-го действующий нацпроект по поддержке МСП станет федеральной программой в рамках нового, более крупного нацпроекта — "Эффективная и конкурентная экономика". Его детали пока не раскрыты.

В бюджете на следующую трехлетку на него заложено порядка 180 млрд рублей, а самая крупная статья расходов рассчитана на субсидирование ранее выданных кредитов МСП.

Глава Минэка Максим Решетников напомнил, что в новом федеральном проекте важно изменить подход: уйти от количественных к качественным ориентирам, писали ранее "Известия". Согласно указу президента, до 2030 года необходимо обеспечить реальное увеличение дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.

Как отметил Ярослав Кабаков из ИК "Финам", для дальнейшего роста сектора государству стоит расширить доступ бизнеса к госзакупкам, снизить административные барьеры, стимулировать экспорт и поддерживать цифровизацию. Он уточнил: увеличение доли малого бизнеса в ВВП потребует улучшения инвестиционного климата и повышения доступности финансирования для этой категории предпринимателей.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  МСП,  развитие

 
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