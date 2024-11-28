Следующий год будет "неурожайным" для ипотеки

28 ноября. FINMARKET.RU - Следующий год для рынка ипотеки может стать одним из самых "неурожайных" за последние шесть лет, пишут "Ведомости". Банки выдадут примерно 1,2-1,3 млн кредитов суммарно на 4 трлн рублей - это минимум с 2019 года, когда выдачи составили 3,1 трлн рублей, говорится в исследовании Frank RG. Выдачи 2025 года окажутся на 17% ниже этого года, по итогам которого банки предоставят 4,8 трлн рублей ипотечных кредитов.

Причинами падения рынка в 2025 году станет не только высокая ключевая ставка (с 28 октября - 21%), но и новые меры регулирования, которые Банк России планирует ввести в 2025 году, говорится в исследовании Frank RG. В частности, вновь появится ограничение полной стоимости кредита (ПСК), заработает единый ипотечный стандарт, а эскроу-счета станут обязательными для индивидуального жилищного строительства. Есть прогнозы на 2025 год еще более пессимистичные. По оценкам Дом.РФ, выдачи составят 3,5-4 трлн рублей, при этом еще недавно в госкомпании ожидали их на уровне 4-4,5 трлн рублей. Коррекцию прогноза руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг объяснил смещением вправо оценок по снижению ключевой ставки на последних заседаниях Банка России. Выдачи окажутся на уровне 3,8-4 трлн рублей, если не появятся новые ипотечные госпрограммы, поделился заместитель председателя правления "Абсолют банка" Антон Павлов.