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28 ноября 2024 года 08:32
Крупнейшие банки установили рекорд по приросту портфеля вкладов
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
28 ноября. FINMARKET.RU - В октябре крупнейшие банки установили рекорд по приросту портфеля вкладов, у трех лидеров - Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка - остатки на депозитных счетах за минувший месяц выросли более чем на 1,3 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ". По словам управляющего директора рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрия Беликова, в значительной части это новые деньги, приходящие в систему. "Во многих случаях они высвобождаются из других инвестиций, которые проигрывают депозитам при текущих ставках, - фондовых инструментов, недвижимости", - пояснил он. Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень отмечает, что приток средств в банки происходит в результате происходящих зарплатных и социальных выплат и одновременного роста доходов в номинальном выражении. По оценке Беликова, чистая процентная маржа крупных банков продолжит сокращаться не только из-за роста стоимости фондирования, но и из-за замедления кредитования в целом.
Опубликовано Финмаркет
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