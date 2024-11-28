.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Крупнейшие банки установили рекорд по приросту портфеля вкладов
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

28 ноября 2024 года 08:32

Крупнейшие банки установили рекорд по приросту портфеля вкладов

 0  
Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
28 ноября. FINMARKET.RU - В октябре крупнейшие банки установили рекорд по приросту портфеля вкладов, у трех лидеров - Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка - остатки на депозитных счетах за минувший месяц выросли более чем на 1,3 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ".

По словам управляющего директора рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрия Беликова, в значительной части это новые деньги, приходящие в систему. "Во многих случаях они высвобождаются из других инвестиций, которые проигрывают депозитам при текущих ставках, - фондовых инструментов, недвижимости", - пояснил он. Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень отмечает, что приток средств в банки происходит в результате происходящих зарплатных и социальных выплат и одновременного роста доходов в номинальном выражении. По оценке Беликова, чистая процентная маржа крупных банков продолжит сокращаться не только из-за роста стоимости фондирования, но и из-за замедления кредитования в целом.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  банки,  вклады

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.