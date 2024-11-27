Импортная мебель может подорожать

27 ноября. FINMARKET.RU - Существенно увеличить пошлины наиз недружественных стран попросили правительство российские мебельщики. Письмо об этом направлено в Минпромторг, пишет "Российская газета"

Отечественные изготовители мебели просят ведомство установить пошлины в 60% на импортную мебель из недружественных стран. Для мебели из остальных стран пошлины, по мнению направившей письмо Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), должны составлять 10%.

Сейчас для любой зарубежной мебели размер пошлин 9-12%, и это значительно ниже, чем в других странах, говорится в письме. Российский рынок остается открытым для иностранной мебели, тогда как большинство других стран защищают свои рынки и доступ российской мебели на рынок, напротив, ограничивают, устанавливая высокие заградительные пошлины. Например, средняя пошлина на российскую мебель в Турции превышает 30%, в странах Ближнего Востока и Северной Африки (Саудовская Аравия, Иордания, Марокко и Египет) она достигает 30-60%. А доступ в европейские страны, где до 2022 года российский экспорт бурно развивался, для российских мебельщиков закрыт.

В 2021 году объем экспорта мебели из России составлял 300 млн долларов, однако из-за санкционных ограничений он упал до 100 млн в 2022 году и сейчас остается примерно на этом уровне.

Объем импорта мебели в Россию в 2023 году составил около 110 млрд руб., а в 2024 году, по предварительной оценке АМДПР, вырастет до 130 млрд. Около 30 млрд руб. в прошлом году пришлось наиз недружественных стран, в текущем году эта доля может вырасти до 35 млрд.

Введение по сути заградительных пошлин на заграничную мебель может, по мнению авторов письма, приостановить снижение роста производства и заместить выпавшие доходы от снижения объемов экспорта. Кроме того, в АМДПР эту инициативу объясняют стремлением создать более справедливые условия для отечественных производителей. Такое решение, отмечают в ассоциации, даст возможность развивать производство нашим компаниям и поддержит российский бюджет за счет налоговых поступлений от роста внутреннего рынка.

В АМДПР подчеркивают, что введение дополнительных пошлин - это временная мера, которая должна быть отменена, если зарубежные страны пересмотрят свою политику и откроют доступ для российской мебели на равных условиях.

На прошедшей недавно в Москве VI Всероссийской конференции производителей мебели глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство готово поддержать инициативу о введении заградительных пошлин на мебель из недружественных стран. Сейчас по достаточно широкой номенклатуре товаров применяются повышенные пошлины на импорт, нет причин не сделать этого по мебели, считает министр.