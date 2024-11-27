Согласована методика расчета надбавок к НДПИ на уголь

Методика расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольщиков будет учитывать данные по экспортным ценам от агентства Argus и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Соответствующий приказ ФАС по итогам согласования с Минфином и Минэнерго был утвержден 15 ноября, пишут "Ведомости"

Новый порядок расчетапри добыче угля должен заработать с 1 января 2025 г. Сейчас, согласно действующим положениям Налогового кодекса (НК), при расчете НДПИ используется адвалорная (твердая) ставка для разных видов углей, умноженная на коэффициент-дефлятор, который меняется ежеквартально.

Сейчас, согласно действующим положениям Налогового кодекса, при расчете НДПИ используется адвалорная (твердая) ставка для разных видов углей, умноженная на коэффициент-дефлятор, который меняется ежеквартально. По мнению эксперта по энергетике Кирилла Родионова, Минфин выступал против использования данных СПбМТСБ из-за риска потери части доходов бюджета. Хотя доходы бюджета от угольной отрасли несопоставимы с нефтегазовыми доходами, министерство стремится найти дополнительные источники его наполнения.

Включение котировок СПбМТСБ в методику - это компромиссное решение, полагает эксперт. По словам руководителя направления консалтинга Neft Research Александра Котова, адекватной альтернативы котировкам международных агентств в угольной сфере в России пока нет. Главный стратег инвесткомпании "Вектор капитал" Максим Худалов считает, что для расчетов НДПИ логичнее было бы использовать данные ЦЦИ, так как он ориентируется именно на цены в портах отгрузки и оперативно отслеживает конъюнктуру рынка.