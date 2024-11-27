Искусственный интеллект получит допуск к госданным

27 ноября. FINMARKET.RU - Правительство планирует проверять системы, которые реализуют технологию искусственного интеллекта (ИИ), "на наличие угроз безопасности государства и обороны страны", говорится в утвержденном в кабмине паспорте федпроекта "Цифровое госуправление", который войдет в нацпроект "Экономика данных", пишет "Коммерсант"

Для этого в 2025-2026 годах планируется провести научно-исследовательскую разработку принципов анализа моделей, обученных на госданных, а в 2027-2028 годах - создать и внедрить первую версию программы, которая будет анализировать такие модели.

В документе говорится, что на это до 2030 года планируется выделить 8,1 млрд руб. из федерального бюджета, а за реализацию мероприятия отвечает ФСБ. Ожидается, что к 2030 году пять систем ИИ получат подтверждение "допустимости безопасного использования". Из паспорта проекта следует, что это необходимо для использования таких систем в экономике данных.

"Один из самых главных рисков - утечки данных, которые можно "деобезличить". Другая проблема - это недостоверность предсказаний. Ошибки в обучении модели или целенаправленные манипуляции могут привести к искаженным рекомендациям для госуправления или стратегических решений. А если модель содержит уязвимости, то она может стать входной точкой для атак на государственные системы", - отметила специалист по машинному обучению "Инфосистемы Джет" Надежда Гаврикова.