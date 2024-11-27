ФНС будет строже следить за наймом самозанятых бизнесом

27 ноября. FINMARKET.RU - Организации должны самостоятельно давать оценку возможным рискам при привлечении самозанятых к выполнению работ, предупреждает ФНС России в своем новом разъяснении, с которым ознакомились "Известия" . Плательщикам налога на профессиональный доход (НПД) запрещается отражать доходы, которые были получены при трудовых отношениях. ФНС указала и критерии, свидетельствующие о подмене трудовых отношений гражданско-правовыми.

К критериям подмены трудовых отношений ФНС относит график периодичности выплат, объем выплат в отношении плательщиков НПД, доля доходов от общей массы доходов плательщиков НПД, постоянство взаимоотношений с организациями, предыдущие места работы самозанятых и связи текущих заказчиков налогоплательщиков НПД с их бывшими работодателями и др.

Тем самым, объясняют в ФНС, оценка хозяйственной деятельности организации идет в комплексе с применением риск-ориентированного подхода. А уже соответствие компании этим критериям может являться основанием для проведения мероприятий налогового контроля.

В 2025 году возобновятся вызовы налогоплательщиков на комиссии по заработным платам, сообщил "Известиям" член экспертного совета при ФНС России по совершенствованию практики применения законодательства о несостоятельности (банкротстве), эксперт ООО "Альянс партнерc групп" Александр Усов.

Сейчас у каждого региона есть среднеотраслевые показатели выплаты заработных плат по различным отраслям. На основе этих показателей отбираются налогоплательщики, у кого они ниже. Их вызывают для дачи пояснений, если смогли объективно пояснить, почему организация платит меньше МРОТ, то вопрос, возможно, снимется. Если нет, могут быть назначены дополнительные мероприятия налогового контроля, замечает собеседник.

Эксперты разъясняют, что организациям выгоднее работать с самозанятыми и экономить на НДФЛ, страховых взносах, социальных выплатах. По мнению экспертов, бизнес идет на налоговую оптимизацию из-за экономии, удобства оформления и возможности применять разнообразие навыков и опыта самозанятых/