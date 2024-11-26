Нехватка мигрантов разогнала рост зарплат в строительстве

26 ноября. FINMARKET.RU - Зарплаты на стройках в 2024 году резко выросли, для некоторых специалистов - в 3 и более раза по сравнению с 2023 годом, пишут "Ведомости". Как сообщил вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко в ходе заседания экспертного совета по детенизации (обелению) экономики при комитете Госдумы по экономической политике, такой рост связан с вынужденным оттоком рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс, а также с ужесточением миграционной политики (в этом секторе высока доля иностранных рабочих).

Президент ассоциации "Национальное объединение строителей" Антон Глушков считает стремление государства массово и одномоментно заместить иностранную рабочую силу российскими рабочими хотя бы в строительной отрасли недостижимым в краткосрочном периоде. Он заявил, что все будет зависеть от поиска новых больших рынков иностранной рабочей силы, таких как Индия, потому что привлечь мигрантов из близлежащих стран и республик становится дороже и сложнее.

Ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Юлия Флоринская ожидает, что в ближайшие годы количество мигрантов сохранится на уровне 3 млн человек, преимущественно из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.