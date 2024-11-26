Строительным СРО предложено изменить правила работы

26 ноября. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы предпринимают попытку изменитьигры на рынке саморегулируемых организаций (СРО) в стройиндустрии, пишет "Коммерсантъ". Они вносят на рассмотрение законопроект, предусматривающий в том числе упрощенный порядок исключения из госреестра недобросовестных структур и увеличение ответственности их руководителей.

Сейчас все отраслевые, членство в которых обязательно для компаний для получения больших контрактов, оперируют более 11 трлн рублей. Эта сумма собрана за 15 лет в виде обязательных отчислений компаниями в компенсационные фонды саморегулируемых организаций.

Внесение изменений в законодательство стало необходимым, так как зачастую работа СРО сводится к набору формальных действий как по организации своей деятельности, так и по контролю за своими членами, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Кроме того, СРО не всегда оперативно принимают решения в отношении надзорной деятельности за своими членскими организациями, отметил глава НОСТРОЙ Антон Глушков. По его мнению, это приводит к тому, что такие организации начинают недобросовестно исполнять свои обязательства, из-за чего страдают потребители. В ассоциации строительных организаций "Поддержка организаций строительной отрасли" считают, что предлагаемые поправки позволят повысить контроль над использованием средств из компенсационных фондов. В свою очередь, назрела упрощенная процедура исключения из госреестра недобросовестных СРО, считает Глушков.