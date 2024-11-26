Средняя стоимость ипотеки в России перевалила за 30%

26 ноября. FINMARKET.RU - Средняя стоимость ипотечного кредита перевалила за отметку в 30% у топ-10 участников рынка, пишут «Известия». Это — реакция на рекордный рост ключевой(до 21%) в октябре и ожидание по дальнейшему ужесточению политики ЦБ в декабре. Теперь переплата за весь срок жилищного кредита может оказаться семикратной, а ежемесячный платеж на жилье в крупных городах легко достигает 150–300 тыс. рублей.стала недоступной для большей части россиян, уверены эксперты. Выдачи сохраняются разве что по льготным программам, но перебои с ними временно «заморозили» рынок.

Сейчас рынок ипотеки заморожен непосильными ставками по рыночным программам, констатировал управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Отрасль поддерживают лишь льготные программы, на которые приходится значительная часть выдач — но банки снова столкнулись с дефицитом лимитов по ним, добавил он. При этом перспективы поддержки из бюджета неочевидны, ведь для Минфина затруднительно субсидировать льготные ставки при ключевой в 21%.

Банки сейчас вынуждены активно увеличивать ставки по кредитам, поскольку стоимость их фондирования растет вместе с ключевой, пояснил представитель Абсолют Банка Виталий Костюкевич. По его словам, финансовые организации не могут предоставлять кредиты по ставке ниже доходностей, которые они предоставляют по вкладам.