Депутаты предлагают увеличить выплаты по автогражданке

26 ноября. FINMARKET.RU - В правительствонаправлен проект поправок к закону обс новым лимитом страховых выплат при ДТП в рамках обязательного автострахования, пишет "Коммерсантъ".

Так, инициировавшие поправки депутаты ЛДПР говорят о необходимости увеличить выплаты при ущербе жизни и здоровью с 500 тыс. до 650 тыс. рублей, а в случае повреждения автомобилей - с 400 тыс. до 520 тыс. рублей. Свое предложение парламентарии аргументируют тем, что лимиты не повышались десять лет, а запчасти и ремонт за это время серьезно подорожали.

Глава "Национальной страховой информационной системы" (оператор базы данных страховщиков, 100% принадлежит ЦБ) Николай Галушин подтвердил газете тенденцию роста страховых случаев, когда выплата равна предельной планке или превышает ее. "Лимиты давно не пересматривались. За это время произошло радикальное изменение стоимости транспортных средств, запчастей, ремонта автомобилей. Будет увеличиваться количество ДТП, по которым виновной стороне будет необходимо изыскивать собственные средства для покрытия убытка пострадавшей стороне сверх суммы по договору ОСАГО", - заявил он. "Однако стоит учитывать, что рост страховых сумм и по железу, и по жизни приведет, с одной стороны, к росту стоимости страхования, а в отдельных случаях - в надежде получить более высокие суммы страхового возмещения - к росту страхового мошенничества", - сказал Галушин.