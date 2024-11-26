Взыскивать налоги с граждан смогут во внесудебном порядке

26 ноября. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 25 ноября одобрила поправки к Налоговому кодексу (НК), которые расширяют правила внесудебного взыскания налоговых задолженностей на физлиц, пишут "Ведомости", ссылающиеся на свои источники, близкие к кабмину и присутствующие при обсуждении. По словам одного из собеседников, протокол заседания пока не составлен, но во время его проведения члены правкомиссии не вносили рекомендаций. Кроме того, были одобрены сопутствующие поправки в Кодекс административного судопроизводства, отмечают источники газеты.

Институт внесудебного взыскания налоговых долгов уже существует в российском законодательстве, но распространяется только на организации и ИП. Представленные Минфином поправки наделяют налоговые органы правом автоматически списывать задолженность гражданина, если она им не оспаривается. Уведомление о долге будет отражаться на едином налоговом счете (ЕНС). Он, в свою очередь, сможет подать возражения, заблокировав возможность списать задолженность без решения суда. В этом случае спорные суммы также перестанут учитываться в качестве сальдо на ЕНС. Взыскиваться долг будет в установленной законом последовательности: сначала из средств на счетах и наличных денег, а затем за счет имущества.

Сейчас суды взыскивают неуплаченные гражданамив приказном порядке, т. е. без вызова сторон и в сокращенные сроки. Согласно ст. 126 ГПК, судебный приказ выносится в течение 10 дней со дня поступления заявления о его вынесении. При этом гражданин вправе отменить его, если представит в суд немотивированные возражения.

Необходимость введения внесудебного взыскания налогов с физлиц связана со стремлением государства снизить нагрузку на судебную систему, а также издержки налоговых органов и ускорить процедуру получения налоговых платежей в бюджет, согласен адвокат Forward Legal Роман Гусак. Сейчас если гражданин не уплачивает налог, то ФНС задействует механизм судебного и принудительного взыскания, куда вовлечены также суды и судебные приставы – таким образом, расходы на взыскание могут превышать размер самой недоимки, указывает юрист.

Новый механизм взыскания налоговой недоимки и оспаривание ее размера повлечет для физлиц дополнительные издержки в виде расходов на юристов, считает Гусак. Не каждый налогоплательщик сможет разобраться с порядком обжалования решения о взыскании недоимки и самостоятельно совершить необходимые действия для его приостановления, добавляет он. По его мнению, этот вопрос можно было бы решить, если ФНС сделает сервис, через который граждане смогут самостоятельно обжаловать взыскание налога.