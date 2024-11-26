.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
26 ноября 2024 года 08:08
Взыскивать налоги с граждан смогут во внесудебном порядке
|2
Сергей Фадеичев/ТАСС
26 ноября. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 25 ноября одобрила поправки к Налоговому кодексу (НК), которые расширяют правила внесудебного взыскания налоговых задолженностей на физлиц, пишут "Ведомости", ссылающиеся на свои источники, близкие к кабмину и присутствующие при обсуждении. По словам одного из собеседников, протокол заседания пока не составлен, но во время его проведения члены правкомиссии не вносили рекомендаций. Кроме того, были одобрены сопутствующие поправки в Кодекс административного судопроизводства, отмечают источники газеты. Институт внесудебного взыскания налоговых долгов уже существует в российском законодательстве, но распространяется только на организации и ИП. Представленные Минфином поправки наделяют налоговые органы правом автоматически списывать задолженность гражданина, если она им не оспаривается. Уведомление о долге будет отражаться на едином налоговом счете (ЕНС) физлица. Он, в свою очередь, сможет подать возражения, заблокировав возможность списать задолженность без решения суда. В этом случае спорные суммы также перестанут учитываться в качестве сальдо на ЕНС. Взыскиваться долг будет в установленной законом последовательности: сначала из средств на счетах и наличных денег, а затем за счет имущества. Сейчас суды взыскивают неуплаченные гражданами налоги в приказном порядке, т. е. без вызова сторон и в сокращенные сроки. Согласно ст. 126 ГПК РФ, судебный приказ выносится в течение 10 дней со дня поступления заявления о его вынесении. При этом гражданин вправе отменить его, если представит в суд немотивированные возражения. Необходимость введения внесудебного взыскания налогов с физлиц связана со стремлением государства снизить нагрузку на судебную систему, а также издержки налоговых органов и ускорить процедуру получения налоговых платежей в бюджет, согласен адвокат Forward Legal Роман Гусак. Сейчас если гражданин не уплачивает налог, то ФНС задействует механизм судебного и принудительного взыскания, куда вовлечены также суды и судебные приставы – таким образом, расходы на взыскание могут превышать размер самой недоимки, указывает юрист. Новый механизм взыскания налоговой недоимки и оспаривание ее размера повлечет для физлиц дополнительные издержки в виде расходов на юристов, считает Гусак. Не каждый налогоплательщик сможет разобраться с порядком обжалования решения о взыскании недоимки и самостоятельно совершить необходимые действия для его приостановления, добавляет он. По его мнению, этот вопрос можно было бы решить, если ФНС сделает сервис, через который граждане смогут самостоятельно обжаловать взыскание налога.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
АК-54 26.11.2024
Налоговик молодцы, огородились законами, а сами не могут найти время сделать рассылку платёжных поручений - что является их прямой обязанностью. Вот и изыскивай каналы, и ищи знакомых, которые добудут для ТЕБЯ эти платёжки. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих!
Arsen 26.11.2024
Хорошо придумали - списали ошибочно деньги и судись потом с государством 2-3 года. Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, как говорил наш президент.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.