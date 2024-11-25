Законопроект об отчислениях за интернет-рекламу уточнят

25 ноября. FINMARKET.RU - Замглавы администрации президента Максим Орешкин рекомендовал Минцифры обеспечить доработку поправок к ФЗ «О рекламе», которыми предполагается ввести сбор за распространение интернет-рекламы, сообщил источник "Коммерсанта" на рекламном рынке, знакомый с проектом протокола совещания. Речь идет об инициативе, по которой все распространители рекламы в интернете должны будут выплачивать 3% с рекламных доходов за квартал. По словам источника издания, в обновленном варианте законопроекта должен быть написан конкретный алгоритм учета таких доходов.

Минцифры и ФАС рекомендовано разработать проект постановления правительства, который бы устанавливал, что именно относится к интернет-рекламе для целей сбора. Такие критерии рекомендуется разработать вместе с представителями рынка, «учитывая различные модели ведения бизнеса».

Участникам рынка сейчас неясны ключевые положения инициативы, которые в том числе расходятся с Налоговым кодексом. В качестве смягчающей меры они предлагают снизить ставку сбора до 1%, а юристы - ориентироваться при расчетах только на данные о сделках в Едином реестре интернет-рекламы.