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25 ноября 2024 года 09:22
Малый бизнес снижает перегрев
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Сабадаш Игорь/ТАСС
25 ноября. FINMARKET.RU - Замеры состояния малого и среднего бизнеса - индекс RSBI (рассчитывается банком ПСБ, "Опорой России" и НАФИ по итогам опроса 1,8 тыс. компаний) - фиксируют продолжающееся снижение перегрева в этом секторе, пишет "Коммерсантъ". В октябре индекс опустился до 53,9 пункта - это минимальный результат с лета 2023 года. Снижение индекса началось в июне. Пессимистичный взгляд на экономическую ситуацию (35%), высокие ставки (30%) и низкий спрос (24%) являются и главными барьерами для развития бизнеса, показал опрос в рамках индекса. Предприятия, помимо кадровых проблем, отмечают снижение доступности финансирования - высокие ставки охладили как интерес МСП к кредитам, так и спрос на продукцию некрупных компаний. В результате уже в октябре их инвестиционная активность снижалась, а в оценках перспектив развития росла доля пессимистичных. По-прежнему ограничивает инвестиционную активность и ситуация на рынке труда.
Опубликовано Финмаркет
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