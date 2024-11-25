ЦБ рассмотрит разработку приложения для цифрового рубля

25 ноября. FINMARKET.RU - Банк России готов обсуждать создание единого мобильного приложения для операций с цифровым рублем. Об этом говорится в ответеот имени первого зампреда Ольги Скоробогатовой на предложения Ассоциации банков России (АБР) по сокращению расходов на внедрение новой формы национальной валюты. "Мы всегда готовы рассмотреть предложения и инициативы рынка, в том числе возможность разработки такого приложения", – пояснил "Ведомостям" представитель Банка России.

В начале октября АБР в письме регулятору сообщила, что средние и малые банки обеспокоены высокой стоимостью инфраструктурных доработок для использования цифрового рубля. На основе полученных коммерческих предложений от разработчиков программного обеспечения (ПО) оценочная стоимость реализации проекта для банка составит 85–150 млн руб., подсчитали в АРБ. Так как цифровойпланируется сделать обязательным для внедрения во все банки (с универсальной лицензией – к 1 июля 2026 г., с базовой – к 1 июля 2027 г.), средние и малые игроки столкнутся с расходами, «размер которых несопоставим с объемом их бизнеса», указано в письме.

Для решения проблемы АБР предлагает, помимо разработки единого приложения (по аналогии с "СБПэй"), предусмотреть создание удостоверяющих центров на стороне Банка России или единого оператора/платформы. Такой подход позволит банкам присоединиться к единой платформе и значительно сократит их финансовые и трудовые ресурсы на создание инфраструктурных компонентов, уверены в ассоциации.

В ответном письме ЦБ поддержал предложения АБР, отметив, что готов проработать вопросы «по созданию мобильного приложения и оптимизации архитектуры внедрения цифрового рубля, в том числе реализацию единого подчиненного удостоверяющего центра на стороне Банка России или на стороне единого оператора». В связи с этим ЦБ согласен участвовать во встречах с поставщиками ПО для совместной проработки типовых решений, реализация которых позволит дополнительно снизить затраты банков на доработку своих систем, отмечается в письме.

Также регулятор сообщил, что для встраивания в мобильное приложение самих банков разработал специализированное ПО, предназначенное для осуществления криптографических преобразований при операциях с цифровым рублем.